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調情小三「你的傑作」！紅腫草莓照露餡　人夫瞎喊：修車工具弄傷…要賠25萬

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▲情侶,接吻,親親,浪漫,甜蜜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人夫偷吃大學同學，手機內的「種草莓」照片、親密對話被妻子發現後，代價是25萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名李姓修車工人與王姓女同學搞外遇，因手機內存有左耳「種草莓」照片，以及「你的傑作」等多段親密對話，被妻子當場抓包。事後，李妻以配偶權遭嚴重破壞為由，要求丈夫、王女連帶賠償100萬元，全案歷經一、二審後，最終高等法院判兩人須連帶賠償25萬元為適當，全案定讞。

李男與妻子2004年結婚，育有2子，卻在2018年4月被抓包外遇。李妻指控，王女在丈夫的左耳後面「種草莓」留下吻痕，還在聊天當中，相互調情「妳的傑作！」、「你昨天幹的！」、「確定不是你夫人的傑作？」、「尊夫人也可以創作啊！」、「你可以教她」、「可以增進夫妻情趣啊，祝你成功」、「我...妳....真的想氣死我嗎？」、「你知道我心繫你身，還故意這樣噹我」、「沒有未來，不在一起是早晚的事....」，這些對話皆顯示兩人已逾越一般男女關係。

王女辯稱，她與李男為夜間部大學同學，李男僅因婚姻累積許多怨懟，想找人聊天紓壓，雙方聊天都是開玩笑，她也都冷淡回應對方，並無兩情相悅、愛意交流的情愫；李男則稱，吻痕的部分是修車時遭工具打傷，強調與王女沒牽手、親吻、性行為，僅精神外遇而已；然而，李男同事出面回應，卻打臉李的說法，表示紅腫位置並不一樣，照片中的痕跡非工作弄傷的。

對此，法官透過對話內容、相關說詞，確認李男與王女有超乎正常男女交往份際，一審士林地院判兩人應當連帶賠償25萬元，案經上訴二審，高等法院則駁回告訴，維持原判，全案確定。

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