爬上正宮床！她抓包怒PO文：擅長吹…小三庭上喊冤　人夫打臉：我都趁老婆不在

▲小三被抓包矢口否認，但遭到人夫打臉，判賠2萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／台南報導

賴姓人妻抓包自己的楊姓丈夫在外偷吃，還經常趁著她帶孩子回娘家時，直接將小三帶回家，氣得在社群網站上公開小三照片，並辱罵，「狐狸精」、「專長吹喇叭」。小三不堪受辱，提告求償，賴女也因此被判罰5萬。不過賴女也不是省油的燈，反告小三侵害配偶權，而楊男也坦承外遇，法官最後判小三須賠償賴女2萬元。

根據判決，賴女提告主張，她2017年11月6日偶然在家中電腦發現丈夫與蔡姓小三的對話紀錄，內容提及，「我昨晚冷靜想了想後，是我太幼稚了。如果你不看重我們的關係，你確實根本不用忍，謝謝你的穩重，也謝謝你為我著想」、「非常時期記得把該刪的刪一刪」、「加油打贏戰爭」等訊息畫面，她因此懷疑楊男外遇。

賴女提到，同年月21日，她又在楊男手機上看到蔡女傳送一張對話截圖，內容是蔡女與友人討論自己與有婦之夫不倫戀的話題，讓她氣得追問2人關係，但楊男矢口否認外遇，但夫妻兩人關係以劍拔弩張，最終也以離婚收場。而直到離婚後，楊男才坦承自己與蔡女的關係，也曾將蔡女帶回家，讓她身心受創，因此提告求償。

賴女事後氣得在社群軟體上公開蔡女照片，並出言辱罵，「敢動別人老公的主意，就叫狐狸精」、「有風聲聽說這個狐狸精非常的會吹喇叭」、「只好做最拿手的專長吹喇叭」、「不要臉當隻狐狸精也叫很正向嗎」、「真的是母豬賽貂蟬」等，而蔡女不甘受辱提告，賴女也因此被判罰5萬元。

不過，賴女也不是省油的燈，反告對方侵害其配偶權，但法官開庭時，蔡女矢口否認介入賴女婚姻，還稱去賴女家的目的是為了幫楊男蒐集賴女外遇的資料，2人也只在客廳聊天，並沒有超出男女普通友誼的不正常交往，但其說法全被楊男打臉。

楊男出庭證稱，2人是透過朋友介紹認識，並在2017年11月至2018年農曆年間，趁著賴女帶小孩回娘家時，帶蔡女回家，並在房間及客廳與她親吻、擁抱，至於他與蔡女交往時的對話紀錄全都被他刪除了。

法官審理後，採信楊男說法，認定蔡女介入賴女婚姻，與楊男友超過一般男女社交往來的不正常關係，嚴重破壞賴女的婚姻圓滿及幸福，因此判她須賠償賴女2萬元。全案可上訴。

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