辣小三激戰人夫944次...3天就來一發！元配崩潰怒告　大法官釋憲後刑責全免

▲花花與人夫發生944次性行為。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／桃園報導

一名女子「花花」（化名）從2011年開始，就與人夫「阿傑」（化名）發展出婚外情，兩人在短短6年間發生944次性行為，但由於日前大法官釋憲，宣告通姦違憲，也因此花花不用負刑事責任，法官因此改諭知免訴。

判決指出，花花明知阿傑已婚，卻仍是在2011年到2017年這6年間，以平均3天一次頻率，與對方共發生944次性行為，而阿傑的元配知道後，氣得一狀告上法院，對此，花花原本涉犯刑法第239條罪嫌，但司法院於109年5月29日以釋字第791號解釋：刑法第239條規定：「有配偶而與人通姦者，處1年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」對憲法第22條所保障性自主權之限制，與憲法第23條比例原則不符，應自本解釋公布之日起失其效力。

對此，法院將原判決撤銷，改諭知免訴之判決，並不經言詞辯論為之。不過，雖然花花在不用負擔刑事責任，但民事官司也是難逃，若是阿傑的元配提起民事求償，花花仍是得負起賠償責任。

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