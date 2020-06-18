懷疑男友劈腿...高雄女拿刀狂捅！冷眼看他爆血喊救命　下秒猛奪手機看對話紀錄

▲鄭女持刀砍傷男友。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

高雄一名鄭姓女子因懷疑男友劈腿，竟然持刀朝男友猛刺，導致對方身上多部位中刀，鮮血狂流，而事後還直接搶了對方的手機，想查看對話紀錄，甚至還用男友手機撥電話給一名女性友人嗆：「我已捅了XXX2刀，要讓他死」等語。對此，法院審理後依殺人未遂罪，依法判她5年6月徒刑。

判決指出，鄭女日前和男友在西子灣約會時，因為懷疑男友有了新對象，因此與對方發生口角，而後鄭女越想越氣，竟然於隔日凌晨持刀朝男友猛刺，導致對方胸部穿刺傷併左心室撕裂傷及心包膜填塞、橫膈膜穿刺傷併肝臟撕裂傷及左下臂5公分撕裂傷等傷害，身上大量出血。

此外，鄭女行兇後，還搶了男友的手機，並打電話朝男友的女性友人嗆聲，甚至還用男友的臉書帳號發文，「要為自己的事付出你的代價，讓你知道不是什麼女人你都惹得起的。讓你知道花心的代價是什麼，沒死算你命大，死了算你活該」。

對此，鄭女矢口否認犯行，辯稱只是想嚇嚇對方，但男友卻過來搶刀子，拉扯過程中才會不小心誤傷對方，強調自己並沒有要殺害對方的意思。不過，合議庭不採信其說詞，認為鄭女殘忍的行徑，讓對方生死僅在一線之間，且未因此停手，反將刀刃抽出，還未積極為男友尋求救護，因此一審依殺人未遂罪判她7年6月徒刑、強制罪判8月，合併執行應執行7年10月。

案經上訴到高雄高分院後，高分院法官認為，鄭女已經賠償20萬元，且獲得對方原諒，因此給予減刑，依殺人未遂罪判她5年6月徒刑；強制罪則判3月徒刑，其中強制罪部分，如易科罰金，以新台幣1千元折算一日。

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