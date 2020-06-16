小三極盡誘惑！勾人夫當街「糾纏激吻」　正宮忍10年崩潰…她得意跩笑：快離婚

▲小三介入別人婚姻長達10年，還囂張慫恿人夫離婚，正宮怒提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

江姓女子介入林姓女子婚姻，經常與人夫調情，甚至大方出遊、在街上攬抱等，時間長達10多年。林女為了維持婚姻的圓滿始終睜一隻眼閉一隻眼，只希望丈夫能回頭，但沒想到江女竟變本加厲，直接慫恿人夫離婚，氣得林女決定不再放軟，提告求償。法院審理後，判江女須賠償林女40萬元。

根據判決，林女提告主張，她與其傅姓丈夫2004年結婚至今，而江女明明知情，卻還是介入她們家庭，不斷和傅男調情、攬抱、共同出遊，還要求傅男陪看醫生等超過一般男女正常交往關係的不忠行為，時間長達10年之久。

林女表示，這段時間她不斷隱忍，但沒想到，江女竟要求傅男離婚，已嚴重破換了她的婚姻生活圓滿及幸福，因此提告求償。

法院開庭時，江女並未到場，而法官審理後認為，江女對傅男已婚之事明明知情，竟長年與其發展超越一般男女交往分際的親密關係，足以破壞林女的婚姻及家庭生活美滿，法官審酌江女的財產、工作等，以及其破壞別人婚姻時間長短，最後判她須賠償林女40萬元。全案可上訴。

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