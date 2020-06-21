　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨派超強人選打陳其邁？　命理師：天干地支今年都旺柯志恩

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新北第7選區立委候選人柯志恩。（圖／記者李毓康攝） 

▲國民黨副秘書長柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

實習記者周依儒／綜合報導

高雄市長補選將於本（6）月20日開始登記，民進黨確定派出前行政院副院長陳其邁參選，國民黨人選仍未定。日前中華大學講座教授杜紫宸在臉書上推薦國民黨派出國民黨副秘書長柯志恩出戰。對此，易經命理老師高煜霖就發文表示今年是柯志恩的年運，天干地支都會來旺她，因此會吸引各路英雄來幫助她，未來表現也可以期待。

高煜霖發文表示，國民黨身為一個百年大黨，竟然在此次高雄市長補選一事上遲遲推不出人選，正好網路上看到有人推薦先前因「美白小腿」而落選的國民黨秘書長柯志恩，甚至還預估可以贏80萬票，因此他非常好奇柯志恩到底是何方神聖，沒想到一查才發現驚人一幕，「柯志恩，真的有機會贏！」。

高煜霖指出，2020年是「庚子年」，也是天干生地支的生扶旺運年，因此只要候選人在生辰八字上符合三合、六合、三會、生扶，等相生條件，光是運勢就可以拿到40到50分，剩下的只看後續選舉期間競選人的個人策略。而柯志恩在一眾謠傳名單中運勢顯得超強，「1962年生（壬寅年）生，今年的年運，天干和地支全是來旺他，而且今年又是三會年，有破釜沉舟氣勢，吸引各路英雄來相助機會，未來表現可期。」

▲▼陳其邁市場掃街 。（圖／記者洪正達攝）

▲民進黨候選人陳其邁已經開始高雄的拜票行程 。（圖／記者洪正達攝）

另外，高煜霖也算了幾位目前傳出來的名單，包括現任高雄議員李雅靜、蔡金晏、陳美雅、黃紹庭、立委吳怡玎、曾任高雄市民政局局長的曹桓榮和副秘書長柯志恩，高煜霖表示，若以現在傳出來的人選名單，再和陳其邁交叉分析，柯志恩的確最有可奪下市長寶座，且絕對不會是陪榜參選，而第二有可能的則是曹桓榮。

不過，高煜霖在文末也強調，上述這些都只是用古智慧來演算，最終仍要看候選人的策略、政策，才是讓高雄人民買單的參考依據。

ET快訊
副總裁租豪宅偷歡女經理爆：早與妻不合！正宮見「婆婆幫顧私生女
趕出門抓手機..她到公司一撈「螢幕不會動」糗炸！網笑：訊號永
許慧欣淡出歌壇7年「神凍齡美照」曝！妹妹許嘉凌曬照同框姐姐揭
逼孫女吃廚餘、忘遛狗打斷腿！女高生不堪長期受虐弒親...日萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝長廷曝被要求回台備詢釣魚台事件：曾被抹黑盼立院這次不要再整人

北市振興加碼1000元！　柯文哲：嗶3000領3000　回饋100%

羅智強要黃健庭承諾5件事：1450網軍你會查個水落石出？

影／振興三倍券十大QA看過來！經濟部：七月起先登記再消費

吳怡農加入陳其邁競選團隊　2人對看洩交情！答案都在：謎之微笑...

獨／邁邁暖男同框男神吳怡農　年輕無敵有壓力？陳其邁說話了：Err...6字回應

監委提名風波　李彥秀批「噁心」：民進黨既要鬥爭又假清高

陳其邁再唱《紅豆》還是很緊張　求合照人龍「2分鐘才走得完」

柯文哲與妻牽手走軌道狂跌落　陳佩琪受不了「打手」

美軍疑「全球鷹無人機」徘徊台灣北部空域　國防部：情勢掌握中

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

劉德華慶「32週年」線上開唱　甜笑大秀女兒Hanna畫作...超有愛

吳怡農加入陳其邁競選團隊　2人對看洩交情！答案都在：謎之微笑...

獨／邁邁暖男同框男神吳怡農　年輕無敵有壓力？陳其邁說話了：Err...6字回應

監委提名風波　李彥秀批「噁心」：民進黨既要鬥爭又假清高

陳其邁再唱《紅豆》還是很緊張　求合照人龍「2分鐘才走得完」

柯文哲與妻牽手走軌道狂跌落　陳佩琪受不了「打手」

美軍疑「全球鷹無人機」徘徊台灣北部空域　國防部：情勢掌握中

國民黨派超強人選打陳其邁？　命理師：天干地支今年都旺柯志恩

黃健庭、陳伸賢退出監委提名　侯友宜「惋惜」：為國做事應超越黨派

影／侯友宜指YouBike2.0浪費公帑　柯文哲：站數增加一定要升級

影／黃健庭、陳伸賢接連退出監委　柯文哲：看不出來在搞什麼

日職／王柏融首度鎮守左外野　排第5棒拚本季首安

吳怡農加入陳其邁競選團隊　2人對看洩交情！答案都在：謎之微笑...

迪麗熱巴《幸福，觸手可及》美包特搜！馬鞍、圓筒6個同款值得入手

北京爆發第二波疫情！　張文宏：不能這麼認為

高雄下半年中古房價可望小漲　房仲有但書：量不能太大

獨／派出所黑板這張圖大勝「綠色神物」　鹽埕限定！警曝神秘威力：嘿嘿嘿

中職／兄弟力保龍頭寶座　運彩開盤看好桃猿

「大尾啊？」車禍擦撞釀4人互毆　警持甩棍強勢制伏屁孩超療癒

陳珮騏自爆私下是冷靜派　和「丈夫」從早吵到晚：情緒緊繃很累！

封城令流落街頭！大媽好心收留24歲小哥　11歲女兒「慘遭暗夜強虐硬上3次」

政治熱門新聞

被長官帶出場？「俏秘書」IG內容曝：荒謬的一天

高雄市長補選　一柱擎天姐領表了

快訊／「過去冤枉被掀開」 陳伸賢退出監委提名：已將婉拒聲明送給總統府

陸軍中士偷帶女友回營...半夜呻吟　下場慘了

幕後／蔡英文提名黃健庭炸鍋關鍵曝光　還原共商過程

快訊／陳伸賢退出監委提名　總統府回應了！

補充兵睡夢中暴斃　軍方出面回應了！

韓國瑜遭罷免！他仍留任高船董座　黃文益怒喊：快換人

任內新北副市長陳伸賢退出監委提名　朱立倫回應了

朱立倫喊話黨中央與黃健庭保持好互動

北市振興加碼1000元！　柯文哲：嗶3000領3000

被國民黨嗆黃健庭案　民進黨回應了

傳馬、吳拒赴江啟臣餐敘　朱立倫：還要凝聚共識

罷王連署站遭施壓？桃市府回應了

更多熱門

相關新聞

驚悚瞬間曝！小港翁遭撞飛「斷腿掛坐墊」

驚悚瞬間曝！小港翁遭撞飛「斷腿掛坐墊」

高雄市小港區中山四路與飛機路口21日清晨5時許發生一起恐怖車禍，當時64歲的老翁騎乘機車經過路口，準備載著鴨肉前往市場送貨，不料卻遭到另輛自小客車猛力撞上，老翁當場彈飛倒地，腳還斷了一隻掛在機車坐墊上，目前正在醫院搶救中。

「上次唱得很抱歉」陳其邁再度挑戰《紅豆》

「上次唱得很抱歉」陳其邁再度挑戰《紅豆》

即／高雄汽機車相撞　騎士彈飛「斷腿掛踏墊上」

即／高雄汽機車相撞　騎士彈飛「斷腿掛踏墊上」

高雄市長補選　一柱擎天姐領表了

高雄市長補選　一柱擎天姐領表了

蔡英文慰勤步兵　指揮部大門冷凍車翻覆影曝

蔡英文慰勤步兵　指揮部大門冷凍車翻覆影曝

關鍵字：

高雄高雄市長高雄市長補選陳其邁柯志恩高煜霖韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

20歲男大生玩期權　誤以為賠2千萬自殺身亡

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

補充兵猝死！父淚曝大腿內奇怪手印：你有冤就讓我知道

工人陳屍小山貓　2家屬癱軟痛哭

去大陸嚇壞了　台灣怎輸這麼多？

香港夫妻台東自殺：抱歉在台灣輕生

探病覺得熱！家屬拔呼吸器插頭開冷氣..男當場死

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

好市多黑鑽卡推出！隱藏功能曝光

京華城活埋工人找到了　小山貓嚴重變形

人妻電梯內被擄走慘死！夫心碎：再也接不到她

鵝鑾鼻外海赫見「無頭男屍」　潛水衣有EVO字樣

上帝金戒指夏至降臨　10縣市日環食時程表

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面