國民黨派超強人選打陳其邁？　命理師：天干地支今年都旺柯志恩

▲國民黨副秘書長柯志恩。（圖／記者李毓康攝）



實習記者周依儒／綜合報導

高雄市長補選將於本（6）月20日開始登記，民進黨確定派出前行政院副院長陳其邁參選，國民黨人選仍未定。日前中華大學講座教授杜紫宸在臉書上推薦國民黨派出國民黨副秘書長柯志恩出戰。對此，易經命理老師高煜霖就發文表示今年是柯志恩的年運，天干地支都會來旺她，因此會吸引各路英雄來幫助她，未來表現也可以期待。

高煜霖發文表示，國民黨身為一個百年大黨，竟然在此次高雄市長補選一事上遲遲推不出人選，正好網路上看到有人推薦先前因「美白小腿」而落選的國民黨秘書長柯志恩，甚至還預估可以贏80萬票，因此他非常好奇柯志恩到底是何方神聖，沒想到一查才發現驚人一幕，「柯志恩，真的有機會贏！」。

高煜霖指出，2020年是「庚子年」，也是天干生地支的生扶旺運年，因此只要候選人在生辰八字上符合三合、六合、三會、生扶，等相生條件，光是運勢就可以拿到40到50分，剩下的只看後續選舉期間競選人的個人策略。而柯志恩在一眾謠傳名單中運勢顯得超強，「1962年生（壬寅年）生，今年的年運，天干和地支全是來旺他，而且今年又是三會年，有破釜沉舟氣勢，吸引各路英雄來相助機會，未來表現可期。」

▲民進黨候選人陳其邁已經開始高雄的拜票行程 。（圖／記者洪正達攝）



另外，高煜霖也算了幾位目前傳出來的名單，包括現任高雄議員李雅靜、蔡金晏、陳美雅、黃紹庭、立委吳怡玎、曾任高雄市民政局局長的曹桓榮和副秘書長柯志恩，高煜霖表示，若以現在傳出來的人選名單，再和陳其邁交叉分析，柯志恩的確最有可奪下市長寶座，且絕對不會是陪榜參選，而第二有可能的則是曹桓榮。

不過，高煜霖在文末也強調，上述這些都只是用古智慧來演算，最終仍要看候選人的策略、政策，才是讓高雄人民買單的參考依據。