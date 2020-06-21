「上次唱得很抱歉」陳其邁約粉絲駁二見　再度挑戰唱《紅豆》

▲陳其邁在高雄駁二辦邁粉見面會，吳怡農、趙天麟等人現身力挺。（圖／記者許宥孺攝）

記者黃子倩、許宥孺、吳奕靖／高雄報導

21日上午10點多，有意角逐高雄市長補選的候選人陳其邁，回到了上次選市長落敗後，曾辦理咖啡會的高雄駁二倉庫舉辦「邁粉見面會」，他強調「上次唱得很抱歉，對鄉親的耳朵一直很不好意思」，這次他事先公佈將再次獨唱王菲的歌曲《紅豆》，並向支持者保證，這次是有備而來，要向粉絲展現苦練的成果。

▲陳其邁在高雄駁二辦邁粉見面會，吳怡農、趙天麟等人現身力挺。（圖／記者許宥孺攝）

另外，他也替這場見面會設下服裝需求，希望前來的支持者都能穿牛仔元素，也就是不管是穿牛仔褲還是牛仔襯衫、外套任一項都可以。今天儘管活動前下雨，但仍有不少粉絲冒雨前來支持。

▲無畏風雨，粉絲撐傘力挺。（圖／記者許宥孺攝）

活動中的亮點，除了陳其邁準備高歌一曲來首獨唱，民進黨高雄市黨部主委趙天麟以及民進黨新境界文教基金會副執行長吳怡農也到場力挺，同是民進黨籍的市議員李喬如到場後，看到吳怡農本人，儘管活動剛開始，她已經興奮的搖擺身軀。

活動的高潮是最後安排了歌手林宗興，帶領陳其邁與其他貴賓一起合唱《咱上愛的所在》，要象徵粉絲與候選人、支持者大家團結一心。