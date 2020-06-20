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北市振興加碼1000元！　柯文哲：嗶3000領3000　回饋100%

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▲▼ 柯文哲出席花博農民市集-枋寮漁菓節 。（圖／記者張一中攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，國內進入經濟振興的復甦期。中央將在7月推出三倍券刺激國內消費，台北市政府特別加碼，7月1日起市民朋友可持敬老卡或愛心卡登錄，7月15日三倍券上路後，消費累積滿3000不只將得到中央的2000，還將獲得北市府獨家加碼的1000元回存金，領取的期限與中央的三倍券相同，皆是到2021年1月31日止。

北市的加碼方案領取步驟為，7月1日起開始上網登錄，7月15日開始可以敬老或愛心悠遊卡消費，累積金額滿3000後會收到簡訊通知，屆時再到四大超商靠卡領取北市加碼的1000元回饋金。

台北市長柯文哲表示，既然中央已經公布辦法，北市就思考在這基礎上做更多加碼或改進。柯認為，與其防疫、紓困、振興，更重要的應該是防疫、紓困、轉型，危機就是轉機，要趁這機會讓台灣的國家數位基礎建設再往前進一步。

柯文哲舉例，上次在發紓困金的時候發現，要動員這麼多人力去處理前，也不是真的審核都是切結書，畢竟區公所不太可能知道1到4月來申請人的收入。

「台灣防疫做很好，是公共衛生的成就。」柯文哲說，但到了紓困後就發現國家數位基礎建設不足，因此要推動無現金交易市的文化，透過敬老卡、愛心卡加碼，鼓勵長者成為推動無現金交易的改革團隊一員。

柯文哲說，這次振興券比較像一個社會的改革契機，他也提到這次的口號，就是敬老卡、愛心卡「嗶3000領3000、回饋100%、回饋使用無限制」；他也呼籲，年輕朋友不只幫忙爸爸媽媽、還有阿公阿嬤，甚至也可以協助隔壁鄰居，把敬老卡轉成嗶3000領3000，真的不能上網才需要去實體超商。

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