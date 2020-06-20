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謝長廷曝被要求回台備詢釣魚台事件：曾被抹黑盼立院這次不要再整人

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▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者陳家祥攝）

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者陳家祥攝）

記者蘇晏男／台北報導

日本沖繩縣石垣市議會擬更名釣魚台議題引起我方維護主權爭議，駐日代表謝長廷19日透露有立委要求他回去報告釣魚台及護漁的事，但由於去年底被前行政院長張善政抹黑，稱他不願為關西機場事件回台赴立院備詢，所以他也在臉書澄清，當時立院根本沒通知他，也沒排日程，希望這次不要再整人。

張善政去年以國民黨副總統候選人身分，偕同前外交部長歐鴻鍊於12月9日開記者會，點名謝長廷應為2018年9月燕子颱風重創日本關西機場事件中，已故前駐大阪辦事處長蘇啓誠輕生案，回台赴立院備詢，但當時謝長廷卻置之不理；且立法院無法要求謝長廷返國，外交部可命令他回來，但外交部長吳釗燮卻無任何動作。

對此，謝長廷指出，最進有立委一直要他回去報告釣魚台及護漁的事，「立法院的決議通知我，等於是命令，我一定排除萬難回台灣」，不過因為現值疫情，所以必須事前申請及檢查，也很麻煩，但可以回去講清楚是好事，只希望這次來是來真的。

謝長廷回憶道，記得一年前為了關西機場風波，外交委員會也曾決議要他回去，「我也準備好久，結果不知是忘記或太忙，根本沒有通知我，也沒有排日程時間，當然我也無從回去報告」，但到了總統選舉時，張善政和歐鴻鍊又召開記者會抹黑說「立法院要我回台報告，但我理都不理」，非常惡毒，希望這次不要再整人。

▼謝長廷19日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

▼謝長廷19日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）

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