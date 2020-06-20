誰是川普最親密戰友？波頓新書爆：安倍與強生！

▲波頭(右)曾經為川普效命17個月，如今兩人反目成仇。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

美國前國家安全顧問波頓(John Bolton)新書《事發之室：白宮回憶錄》未出版先轟動。英國《衛報》周五(19日)再度披露新書內容指出，各國領導人裡，美國總統川普把英國首相強生和日本首相安倍晉三視為最親密的戰友。至於法國總統馬克宏，川普認為他是個「破壞王」。

波頓更在書中抱怨說，華府裡除了他自己和川普之外，沒人關心英國「脫歐」問題。他認為「脫歐」對英國來說是生死悠關的大事，對美國也至關重要。

波頓的新書定23日發行。提前拿到樣書的數家美國主流媒體17日將其中的「爆點」提前曝光。《華爾街日報》報導說，波頓在書中尖銳地描述了他為川普效命的17個月裡的工作經歷，指控川普的決策始終把自己的連任和家庭福祉置於國家利益之上。美國「有線電視新聞網」(CNN)形容說：「波頓對川普的外交政策提出的爆炸性指控，是一系列讓人瞠目結舌的故事」。

白宮目前正傾盡全力阻止波頓的新書出版，16日對波頓提起民事訴訟後，司法部17日晚亦向法院緊急發出請求，要求法院對該書發布臨時限制令和禁令，並要求在該書出版之前，於周五(19日)舉行法院聽證會。一名知情人士說，司法部仍在調查波頓的行為是否已構成犯罪。

川普在18日凌晨曾發推文抨擊波頓是「瘋子」、「心懷不滿的無聊傻子」、「整天就只想打仗」。