波頓新書酸爆！川普想送金正恩「火箭人」專輯　狂言：芬蘭是俄羅斯的

▲波頓新書狂曝白宮秘辛。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國前國安顧問波頓（John Bolton）本月將出版新書《大事發生的房間：白宮回憶錄》，內容涉及許多白宮內的機密，包含川普要求中國利用經濟幫助他連任、川金會只是公關活動等。甚至還爆出川普許多缺乏「國際常識」的發言，例如他認為芬蘭是俄羅斯的一部分。

波頓預計在23日出版多達592頁的新書《大事發生的房間：白宮回憶錄》（The Room Where it Happened，暫譯），目前流出許多白宮內部的機密，內容更包括川普的誇張言行。波頓形容川普就像是「令人震驚的無知」、「飄忽不定」的三軍統帥。

川普要求中國利用經濟助他連任

波頓爆料，川普2018年12月與中國國家主席習近平在阿根廷會面時，曾要求習近平利用中國的經濟影響力幫助他連任。川普強調農民的選票對他來說非常重要，希望中國能大量購買小麥與大豆，幫助他鞏固票源。

另外，在會面時習近平曾向川普表示，希望雙方可以再合作6年，當時川普回答，「有人說美國總統兩屆任期限制的憲法規定應該廢除。」波頓在書中表示，「習近平接著說，美國選舉太多，他不希望別人取代川普，川普也隨即點頭表達認同。」

▲美國總統川普與前國安顧問波頓。（圖／達志影像／美聯社）



答應協助土耳其總統處理制裁問題

2018年5月，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）向川普表示，美國一間土耳其公司並無違反對伊朗制裁卻遭到調查。波頓在書中透露，「川普告訴艾爾段他會處理這件事情，但目前紐約南區檢察官不是他的人，都是歐巴馬的人，所以等到都換成他的人後就會解決這個問題。」

轉移媒體對伊凡卡的注意力

2018年11月，川普針對沙烏地阿拉伯王儲涉嫌殺害記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）發出聲明，看似關切此案，但其實只是要將媒體的注意力從他的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）身上移開；當時伊凡卡因為使用私人電子信箱處理公務遭到抨擊。川普的女婿、白宮高階顧問庫許納（Jared Kushner）也不斷介入公共事務，幾乎和所有檯面上的部長級幕僚都起過爭執。

蓬佩奧：川普都在胡說八道



波頓在書中指出，多位川普身邊的資深幕僚，包含現任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內，都曾因川普的脾氣萌生去意。蓬佩奧2018年出訪中東時，曾越洋參加川普與南韓總統文在寅的電話對談，事後蓬佩奧跟波頓說，「我的心跳幾乎在沙烏地阿拉伯停止。」蓬佩奧甚至在2018年川金會後，寫了一張紙條給波頓，上面只是簡單的寫著，「他真的是在胡說八道」。

▲美國前國安顧問波頓、國務卿蓬佩奧與總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



川普想送「火箭人」專輯給金正恩

波頓提到，川普對於朝鮮半島無核化的問題一無所知，儘管他與北韓領導人金正恩多次會面，但他都將此視為一種公關活動，「川普打算簽署一個無意義的聲明，『簽完我們就可以走了。』」甚至多次催促蓬佩奧將艾爾頓強（Elton John）的「火箭人」（Rocket Man）專輯送給金正恩，「這是我們那幾個月中最重要的事。」

國際知識匱乏

除此之外，川普對於國際知識的匱乏，也讓波頓與其他幕僚感到非常苦惱。例如他曾說伊斯蘭國（IS）是俄羅斯的責任、芬蘭是俄羅斯的領土，甚至說派美軍進入委內瑞拉是一件「很酷的事」，因為反正南美洲的國家都是美國的一部分。

波頓指出，川普所做的一切都是為了連任，不管是在美墨邊境蓋高牆、從阿富汗撤軍等，都是為了鞏固自己的連任機會，「川普對管理白宮一無所知，更別說帶領整個龐大的聯邦政府，他全憑著個人直覺在做事，當作自己是實境秀的明星。」

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