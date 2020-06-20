川普揚言與中國經濟「完全脫鉤」　趙立堅：不現實也不明智

▲中國外交部發言人趙立堅認為川普拿政治來改變經濟規律是「不明智的行為」。（圖／翻攝自中國外交部）

實習記者簡立宇／綜合報導

自從美國白宮前國安顧問波頓在即將出版的書中揭露，「川普為了選票」，當面要求習近平幫美國買農產品，還恭維對方是「偉大領袖」。不過最近川普似乎為了「導正」他的形象，在18日揚言將考慮「讓美中經濟『完全脫鉤』」，是從來沒有用過的強硬字眼。

根據《衛報》報導，川普表示「與中國脫鉤一直是美國政策的選項之一」。然而貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）卻表示，中國目前正在履行緩解貿易戰條款的第一階段，據目前狀況來看，美中有很好的貿易協議，現在要脫鉤是幾乎不可能的。

中共外交部發言人趙立堅在19日的例行記者會中，針對川普的發言做出回應，「試圖人為切斷全球產業鏈供應鏈，以政治力量改變經濟規律，『既不現實，也不明智』，無法解決美國自身面臨的問題，只會讓美國普通民眾面臨更多的傷害」

打從書中醜聞傳開來後，波頓公開表示川普不適合當總統，痛批他「毫無原則」。川普則回擊，在推特上怒嗆波頓是病狗，甚至一狀告上法院，以書中內容違反國家安全為由，要求法院禁止出版。

川普將在20日舉行造勢大會，川普希望能在疫情後首場造勢上提升人氣，挽回被拜登超前的民調。

▼2018年4月9日，波頓任白宮國安顧問首日，與川普握手。（圖／達志影像／美聯社）