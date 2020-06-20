罷免王浩宇連署站遭施壓…陳學聖砲轟「這就是民主正義？」桃市府回應了

▲桃園市議員王浩宇。（資料圖／市民提供）

記者莊智勝／桃園報導

高雄市前市長韓國瑜遭罷免成功後，桃園市議員王浩宇成「報復性罷免」首波名單，但臉書「罷免王浩宇」19日卻控訴，位於桃園內壢的連署服務站遭到特定人士施壓，因此被迫關閉；國民黨前立委陳學聖怒轟「這是真的民主正義嗎？」對此，桃園市府新聞處長詹賀舜駁斥，「這是不實指控，陳學聖前委員身為政治人物也應該查核事實，不是成為不實言論的分享者。」

臉書「罷免王浩宇」19日PO文指出，罷王志工來訊告知，由於房東疑似遭到特定人士施壓，因此內壢連署服務站面臨關閉的命運，「令人氣憤的消息，沒想到在桃園會有這種打壓的事件發生！小編在這邊要請問一下我們桃園的大家長鄭文燦市長，為何我們在桃園罷王卻會遭遇到施壓？可否說清楚講明白！讓我們市民有一個無懼的罷王環境！

陳學聖也砲轟，「怎麼差那麼大！有人收到兩顆電池，就趕快請警方保護。有人想罷王，竟然連署地點都被迫關門。這是真的民主正義嗎？真的差很大！」

對此，詹賀舜處長表示，這是不實指控，市府對於罷免活動予以尊重，且未介入任何事情，如果有任何不公情事，可以向選委會檢舉。陳學聖前委員身為政治人物也應該查核事實，不是成為不實言論的分享者。

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