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桃園女負氣離家500km！　橫跨半個台灣「騎車到台東散心」

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▲▼桃園女負氣離家500公里，終被臺東暖警熱心尋獲。（圖／警方提供）

▲林女女負氣離家500公里，終被暖警尋獲。（圖／警方提供）

記者莊智勝／台東報導

桃園一名林姓女子因臉書貼文而與家人發生誤會，一氣之下竟騎車離家，一路往南經過屏東、前往台東散心；警方接獲家人報案後立即展開協尋，在一連找了3天後，才終於在500公里遠、橫跨半個台灣的卑南鄉民宿中找到林女，結束這場驚魂記。

桃園警方指出，林女14日未留下隻字片語，獨自騎乘機車離家，自此便失去聯繫，家人遍尋不著下十分擔心，急忙前往楊梅分局轄下派出所報案。警方獲報後立即通報各機關協尋，幾經找尋下，終於在16日發現林女曾前往屏東縣枋寮鄉的ATM提款，並神情疲倦地向金融機構的保全表示，想繼續騎車沿著海線前往東部。

台東警方獲悉後，運用車辨系統查出林女17日晚間出現在卑南鄉龍泉路段，並投宿一家民宿，警方立即前往現場尋人，果真發現林女正在房內休息，結束了一場橫跨半個台灣的失蹤驚魂記。

警方初步了解，林女臉書帳號疑似遭人盜用並隨意貼文，因此引發誤會，向家人表述後仍無法獲得諒解，在無法承受巨大心理壓力下，只得不告而別、失落離家，騎車橫跨了500公里跑到台東散心。而林女在被警方尋獲後，表示自己早已身體不適許久，隨後在警方的協助下送醫治療並通知家屬。

18日清晨，家屬遠從桃園趕赴台東，林女見到家人後終於按捺不住情緒，淚水奪眶而出，一家人順利團圓後也頻頻向警方致謝。警方也表示，員警接獲緊急協尋人口通報，深切體會失蹤者家屬焦急難安與無助、期盼的心情，會以同理心積極協尋為民服務，希望盡速找到失聯民眾，讓家屬卸下心中的擔憂，也呼籲家人之間應多互相包容體諒，雙方耐心溝通，以化解不必要的摩擦。

▼林女被尋獲時正在民宿房內休息。（圖／警方提供）

▲▼桃園女負氣離家500公里，終被臺東暖警熱心尋獲。（圖／警方提供）

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