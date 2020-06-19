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罷免黃捷連署宣布破2萬份！　鳳山清「捷」隊下一步計畫曝光

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▲罷捷總部破2萬份 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲罷捷總部 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，掀起更地許多罷免聲浪四起，尤其在高雄，罷免時代力量市議員黃捷連署點已經成立，罷捷總部也表示，目前連署書已經突破2萬份，下一步規劃將走出戶外，在外擺攤掃街，盼將份數衝高。

▲罷捷總部破2萬份 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷捷總部宣布破2萬份 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市前市長韓國瑜遭罷免成功之後，韓粉發起罷免議員黃捷活動，根據「鳳山清捷隊」總部發布最新連署進度，2個連署點加起來目前已經突破2萬份，據了解目前罷捷領銜人已經找好，罷免理由書還在修改當中，為了繼續拚一波，下一步預計最快下周就會上街，提供臨時罷免連署攤位，甚至是掃街做宣傳，希望能收集到4萬份以上，越多越好，罷捷團體強調，若是沒有達到一定數量，不會貿然將連署書送出。

▲▼罷捷連署點 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲罷捷總部 。（圖／記者洪靖宜攝）

由於連署書已經破2萬份，罷捷團體也開始規劃成案後的分工，未來將更詳細分組，像是媒體組、活動規劃組、文宣組、經營粉專的網路組、或是總籌民間捐贈物品的後勤組。罷捷團體強調，目前都是由志工自願前來幫忙，沒有對外募款，也沒有動員，但罷免黃捷就是想伸張正義，發言人表示，不管遇到任何困難打壓都會堅持到底，他還透露，罷捷的年齡層確實以中老年人居多，但近日還有20出頭的民眾來參與連署，他自己就是年輕世代的代表，也發現其實年輕人不是完全無感。

根據選罷法的規定，以黃捷所在鳳山區市議員選區為例，罷免第一階段要1%以上選民連署提案，第二階段要10%以上選民連署，第三階段才是投票。若以此次前高雄市長韓國瑜罷免案，鳳山選舉人數29萬4083人計算，第一階段約要2940多份，第二階段要2萬9千多份，第3階段投票罷免，同意罷免票數要多於不同意罷免且超過選區25%同意票數，門檻是7萬3520票以上。
 

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