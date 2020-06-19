補充兵早點名「一覺不起」　軍方斥見死不救：曾因趴睡呼吸太大聲被關懷



▲外傳詹姓補充兵曾呼吸困難求救，軍方表示，是同寢同僚發現他趴睡且呼吸大聲，基於關懷之意才通報部隊長官。（示意圖／資料照／陸軍司令部提供）

記者陳凱力／新竹報導

陸軍第六軍團206旅的一名詹姓補充兵，在退役當天早上被發現陳屍於部隊床上，外傳這名詹姓補充兵曾在死亡前因呼吸困難發出求救，但軍方並未送醫一事，陸軍第六軍團政戰主任陳中吉則表示，傳言不實，並對當時發生的情況澄清。

有傳言指稱，詹姓補充兵在死亡前曾因呼吸困難向同寢求救，當時長官前往察看後並未將他送醫，直到凌晨5點多，詹姓補充兵就「一睡不起」，對此，陸軍第六軍團政戰主任陳中吉也澄清，並非詹姓補充兵向同寢求救，而是當時與詹姓補充兵同寢的同僚發現他趴睡且聲音過大，因此同僚基於關懷之意才請部隊長官前往關心，詹姓補充兵也從趴睡轉為仰睡，當時詹姓補充兵意識正常。

詹姓補充兵的家屬聽聞噩耗非常傷心，上午已在軍方人員陪伴下進入營區了解情況；軍方也表示，後續仍會盡力協助家屬處理後事，同時也對2個連隊的200餘名訓員進行心理輔導，全案則交由新竹憲兵隊及新竹地檢署偵辦。

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