明天就要退伍…21歲義務役男清晨陳屍營內　早點名未到「躺床一覺不醒」

▲陸軍第六軍團一名補充兵被發現陳屍於床上，死因仍待調查。（示意圖／翻攝自國防部發言人臉書，與內文無關）

記者蘇晏男、林銘翰／綜合報導

新竹陸軍第六軍團206旅一名21歲詹姓補充兵，在早點名時被發現在陳屍於床上，軍方雖立即通知營區醫官前來急救，但詹男除了無呼吸心跳，還出現手腳僵硬的明顯死亡症狀。對此，陸軍六軍團政戰主任陳中吉19日透露，詹男是擔任12天補充兵，原預定今日結訓，並於明天正式退伍。

陸軍第六軍團206旅19日清晨5時許正準備早點名，詹男鄰兵發現他躺在床上一動也不動，待軍隊長官到場後，發現詹男已無呼吸心跳，立刻通知營區醫官及派遣軍方救護車前來急救，不過詹男被發現時已出現肢體僵硬，確定死亡，目前現場已由憲兵隊掌握並封鎖現場展開調查。

對此，陸軍六軍團指揮部表示，所屬步兵206旅詹姓補充兵役訓員，19日五時許鄰床士兵發現無生命跡象，單位立即封鎖現場，現由新竹憲兵隊會同新竹縣政府警察局新埔分局報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦中。六軍團對發生此憾事深表遺憾與不捨，已派遣幹部協助家屬處理後續事宜；為顧及家屬感受與尊重家屬立場，籲請外界勿妄加臆測，本部將全力配合司法調查，釐清案情。

據了解，詹姓男子為役期12天的補充兵，因擔任補充兵資格條件中有身體有舊疾或其他家庭等因素，而詹男是符合何條件因礙於個資軍方並未對外透漏，只知道詹男在服役時並無特別聲明有痼疾、18日隊上也無激烈訓練，至於為何19日卻被發現陳屍於部隊中也令人不解。