竹科男約神級妹子！見「圖文不符」轉身快跑　她氣壞抱緊：不准走



▲竹科陳男在網路看到女網友的美照，驚為天人，卻在看到本尊後秒落跑。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名竹科陳姓男子(化名)在網路結識女網友小咪(化名)，被對方絕世美照迷倒，和她商量以「1次3000元」的代價約炮。陳男利用午休時間衝去消火，沒想到看到本人後卻倒彈落跑，2人1個不從、1個強留，衝突間發生劇烈拉扯，最後小咪被陳男咬傷，後來雙方撕破臉互控。新竹檢方認，2人皆涉傷害及妨害自由罪嫌，將依法對2人起訴。



據調查，竹科陳男於2019年12月在網路論壇的「品魚區」結識女網友小咪，陳男見小咪的美照實在驚為天人，以1次3000元代價與對方約炮。

沒想到，陳男興沖沖的過去相約地點，卻在看到「小咪本尊」後傻眼，認為她與照片差異太大，根本「圖文不符」，當場二話不說轉頭落跑。小咪見陳男連敷衍都不肯，竟直接「棄標」，氣得從後面抱住陳男，不讓他離開，陳男掙脫未果，小咪仍緊抱他大腿，即使導致自己在地板被拖行都在所不惜。



陳男見小咪緊抓不放，擔心被逼「強買強賣」，急得用嘴巴咬她左手指，並趁對方鬆手之際落跑。小咪氣得打電話報警，控告陳男傷害，不過陳男也反控，小咪妨害自由，新竹檢方認，2人皆涉法，因此分別依妨害自由、傷害等罪嫌起訴2人。

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