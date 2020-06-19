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影／結訓前13小時被發現陳屍營區！陸軍21歲補充兵撐不過12天役期猝死

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▲陸軍206旅一名補充兵在退役當日凌晨被發現死亡。（示意圖／翻攝自Google Map）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣關西陸軍第六軍團206旅的一名詹姓補充兵，在退役當天早上被發現陳屍於部隊床上，由於詹姓補充兵在服役時並無特別聲明有痼疾，死亡前一日也並未有激烈訓練，究竟為何突然猝死，新竹憲兵隊已會同新埔分局報請新竹地檢署檢察官偵辦調查。

詹姓補充兵為役期12天的補充兵，他於6月8日入伍，預定在19日下午6點結訓領退伍令，沒想到今日上午凌晨5時許，因早點名時一動也不動被發現死亡於部隊床上，軍方雖緊急找來醫官與救護車，但仍回天乏術。

據了解，詹姓補充兵18日的課程皆為室內課，並未有嚴格操練的活動，而在12天役期中的體能活動也皆按入伍人員的體適能狀況進行調整、循序漸進，並未有過於激烈的體能活動。

針對此憾事，陸軍六軍團也發表聲明，表達遺憾與不捨之意，並表示已派遣幹部協助家屬處理後續事宜，後續將全力配合司法調查，釐清案情。陸軍第六軍團政戰主任陳中吉表示，目前本案已由新竹憲兵隊會同新竹縣警察局報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦中，為顧及家屬立場與感受，也希望外界勿忘揣測原因，造成家屬二次傷害。

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