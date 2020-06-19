醫院探病限制全面放寬！「不限病房科別、住院日數」2時段最多2人探視





▲隨著疫情趨緩，國內醫療院所探病全面放寬，病房資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，已經超過兩個月沒有本土病例，中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，即起放寬醫療所與人員管制措施，每日開放2個時段供訪客探視，不再有病房科別與住院天數等限制，每時段開放30~60分鐘，每次訪客最多兩人。





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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者趙于婷攝）

因應新冠肺炎疫情，國內自3月起逐步進行醫療院所陪病、探病限制，後來又隨著疫情趨緩，陸續放寬限制，至5月底已經開放身心障礙、病況危急及住院天數達7天以上者，每日固定1次探視(病)時段，每名住院病人每次限2名訪客。

指揮中心19日進一步宣布全面放寬探視規定，發言人莊人祥表示，國內疫情趨於穩定，且社區無本土疫情，開始放寬醫療院所及人員管制措施，每日開放訪客可探視時段增至2個時段，不限病房科別，但仍須做好相關防護措施，院方也必須完成實聯制登記造冊。相關規範如下：

一、訪客及人員進入醫療院所須全程配戴口罩。

二、訪客探視(病)每日開放固定2個時段，且每名住院病人每次以至多2名訪客為原則，醫院得視情形調整。

三、住院病人之陪病者(含照顧服務員)以1名為原則。

四、住院病房訪客及陪病者採實聯制登記，並詢問旅遊史(Travel history)、職業別(Occupation)、接觸史(Contact history)及是否群聚(Cluster)。

五、醫院照顧服務員應登錄於衛生福利部長照機構暨長照人員相關管理資訊系統。

六、醫療機構工作人員(含外包人員)應穿戴適當個人防護裝備。

▲因應新冠肺炎疫情，國內醫療院所進出有諸多管制，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

指揮中心表示，鑒於醫療機構是包含多樣性微生物菌叢的複雜環境，如果發生感染個案，造成傳播的風險較高，且醫療機構病人具有急性或慢性病、年長等因素，若感染武漢肺炎容易發展成為重症患者，因此指揮中心仍籲請民眾，避免不必要的探視，以降低感染風險；另醫療機構相關管理規定，將視疫情發展滾動式修正。