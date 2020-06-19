新竹市首家口罩工廠　配合「全台最高生育率」規劃兒童口罩產線

▲新竹市首家在地口罩工廠已通過核准掛牌動工。（圖／涔宇科技提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

後疫情時代最「夯」新商機，非口罩工廠莫屬！竹市府大力推動振興計畫，扶持因疫情受創的產業，恰好搭上口罩內外銷本6月1日起解禁，如今新竹市也有了第一家在地口罩工廠。位於香山的涔宇科技有限公司，從找廠房、申請登記、市府審核及會勘，迅速在17日取得衛生局核發的「製造業藥商許可執照」，待衛福部通過醫療器材許可證後，預計每月可製造260萬片口罩，配合民眾因疫情改變的口罩使用習慣，有望成為後勢看漲的產業潛力股！

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▲由於目前口罩原物料仍吃緊，工廠的月產能約為260萬片。



產發處表示，涔宇科技有限公司2020年4月送件，向市府申請登記為口罩工廠，經書面審核及現場會勘，市府已於6月5日核准工廠登記；6月17日衛生局也核發「製造業藥商許可執照」，目前，公司正積極向衛生福利部食品藥物管理署申請「醫療器材許可證」，待通過後即可正式量產，預計每月產量可達260萬片口罩，成為新竹市第一家口罩工廠。



產發處表示，許多產業因疫情受創，因此積極規劃振興計畫，為解決企業困境、加速投資；未來市府將推動「工業區更新立體化發展方案」，加速推動廠房更新並鼓勵企業投資研發，也會提供單一窗口及輔導團隊，協助有意擴大投資廠商儘快取得建照、使照、投入生產，一起把握後疫情時代商機。

▲涔宇將以醫療口罩為主流產品，預計將針對新竹市高生育率推出不同規格的兒童口罩。



涔宇科技總經理吳政原表示，日前的新冠疫情讓大家開始重視台灣自產口罩數量不足的問題，因此公司才規劃拓展口罩這一塊業務，日前工廠已進入生產階段，未來將以醫療口罩為方向，考量新竹市的生育率高、幼童人數多，兒童口罩供不應求，未來也會規畫兒童口罩的產線，希望能提供不同年齡層的使用，除此之外，若再次遇到類似新冠疫情，工廠也會全力配合新竹市府政策。

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