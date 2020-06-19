移民署國情交流新鮮事！丹麥稅率達6成…人民幸福指數全球第1

▲移民署南區事務大隊高雄市第一服務站19日邀請外交部南部辦事處莊恆盛處長擔任新住民家庭教育課程講座 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

「您知道比利時跟臺灣駕照可以相互承認及互換使用嗎?」、「丹麥稅率高達60％，但人民幸福指數常為全球之冠，您知道為什麼嗎?」。移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今（19）日邀請外交部南部辦事處莊恆盛處長擔任新住民家庭教育課程講座，漫談外交工作趣聞及分享派駐歐洲時適應異國多元文化的經驗，讓在場新住民收穫良多。

▲▼朱原良有獎問答、莊恆勝講座。

莊恆盛說道，他從事外交官工作多年，擁有在許多不同國家當「新住民」的經驗，他認為語言是文化的基礎，了解一個國家語言的同時也是在學習它的文化。例如，比利時是歐洲文化的十字路口，擁有荷語、法語及德語3種官方語言，雖然臺灣駕照可以在比利時免試換發，但建議上路前先搞清楚城市名稱的語言標誌，避免搞不清楚去向；而丹麥國家引以為傲的社會福利制度則是建立在一個公平且高稅率的基礎上，丹麥人不抱怨反而對此感到滿意。

莊恆盛表示，臺灣政府提供各項移民輔導措施，幫助新住民快速融入臺灣生活，鼓勵初次入境的新住民朋友，多多參與政府開辦各項成人教育班及生活適應課程。

印尼新住民阿嬌已來臺30年，今天與印尼籍兒媳第一次來參加移民署的家庭教育課程，她覺得新住民到新環境不免會感到陌生，當年來臺時，常因為語言及文化的隔閡而造成誤會，隨著時間累積，才慢慢地適應臺灣的社會文化。

來自東南亞的新住民小芸(化名)說，曾聽聞初次來臺的新住民朋友，因為不熟悉我國法令及文化，想要送些禮表達對公務員貼心服務的感謝，反而有觸犯行賄罪之疑慮；所以，只要向公務員說聲謝謝即可，千萬不要送禮。

雄市第一服務站主任徐志權表示，台灣新住民人口已突破56萬人，移民署提供許多新住民照顧輔導措施，在各縣市服務站也都設有移民輔導業務窗口，以協助新住民解決在台生活適應問題，讓新住民能夠在臺灣這個溫暖的新故鄉安心生活。

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