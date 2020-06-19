「出國1至2天賺2萬元」掩護非法偷渡　移民署查獲跨國人蛇集團

記者沈繼昌／桃園報導

移民署國境事務大隊去年接獲加拿大執法機關可靠情資，有國人非法招募人頭至中國，以變造中華民國護照或交換登機證等方式掩護人蛇偷渡至歐美等國，桃園地檢署居報後指揮移民署、桃園與嘉義警方9日北中南同步拘提蘇姓與張姓等主嫌共6人到案，檢警查出，該人蛇集團在通訊軟體中散佈「出國 1 至 2 天可獲取報酬2萬元」，私下還以每本5千元收購護照，檢警查獲後將深入清查有無幕後共犯。

▲桃園地檢署指揮移民署、桃園與嘉義警方同步查獲人蛇集團，逮捕6名涉案人員到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

移民署國境事務大隊指出，去年5月間接獲情資指出，有國人在中國廣州白雲機場以交換登機證與提供變造中華民國護照方式，掩護人蛇以偷渡方式飛往歐美國家，報警桃檢組成專案小組調查，經通知涉案犯嫌到案送交移民署科技偵查中心分析彼此間犯罪關聯性，發現該人蛇集團成員已多次前往中國廈門、深圳、武漢、雲南、南京、北京等機場，且成功掩護偷渡成功。

▲檢警查出人蛇集團主嫌在手機聊天通訊軟體中散佈不實訊息，吸引民眾眼非法偷渡犯罪行為。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中，幕後主要成員多位於南部，其中主嫌蘇姓、張姓男子因有宫廟背景，過程中吸收不少宮廟家將與民間陣頭人士涉案，蘇男在手機聊天軟體內散布所謂「簽證團」訊息，宣稱「出國1至2天即可獲取2萬元」訊息，還喊出以5千元收購中華民國護照。

桃園地檢署9日指揮由移民署國境事務大隊、桃園警分局、嘉義縣民雄警分局同步發動拘提逮捕幕後蘇、張等6人到案，還查扣扣相關物證，後續將深入清查是否有其他在逃共犯到案。



移民署提醒，多數國家給予我國護照免簽便利，人蛇集團竟趁機利用免簽證優點用於非法掩護偷渡，國人千萬勿因一時貪圖小利鋌而走險觸犯法律，影響中華民國護照在國際間公信力，以達有效人流管理與提升我國之國際形象。

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