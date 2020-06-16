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瀑布狂人紀錄足跡製作台灣瀑布地圖　吸引熱愛山林外國觀光客訪台

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生活中心／台北報導

來自日本奈良的河合賢二，成為台灣女婿後，定居在屏東恆春，平時除了經營日本料理店，還當起火龍果農夫，不過他其實還有另一個身分，就是陸蟹保育的志工。因為喜歡恆春的山海美景，讓他願意為了這塊土地，盡心盡力。

我們一家人+（圖／移民署提供）

另一位名字叫做「李小飛」的瀑布狂人，從美國出發後，遊歷過世界各國，8年前來到台灣，從沒想過這趟旅程竟會如此意猶未盡。熱愛瀑布的李小飛，從衛星圖上尋找瀑布的蹤跡後，再跋山涉水前往，並且把足跡記錄下來，標注在自己的瀑布地圖上，目前已經累積了數千個標記，他也大方分享給網友，意外造成了一股瀑布熱潮，吸引不少熱愛山林的外國觀光客，跟著他的腳步造訪台灣。

請繼續往下閱讀...

我們一家人+（圖／移民署提供）

曾經在空中英語教室擔任節目主持人的Rachel，個性開朗加上教學有趣，受到很多聽眾歡迎。雖然婚後離開了主持工作，跟美籍老公定居台中，但仍持續在當地的美國學校及大學開課教英文。而Rachel的夫家與台灣淵源很深，公婆早在40年前，就從加州搬到花蓮傳教，老公從小在台灣長大，等於是一位有外國臉孔的「台灣人」，曾經在辭掉工作後，專心於陽明山的教會服務。婚後，兩人不但領養台灣孩子，還生了3個寶寶，一家6口在台灣落地生根。

我們一家人+（圖／移民署提供）

有句話說，「夫妻同心，其利斷金！」出生於緬甸的林明珠，和先生結婚已經34年，但20年前，從事營建工程的先生，因為職業傷害罹患氣喘，靠著中草藥的調養重拾健康，夫妻倆也一頭栽進種植金銀花的世界，在屏東社區打造金銀花農場。林明珠還嘗試將金銀花入菜，先生則開發出金銀花的生活用品，後來還結合社區讓老人參與金銀花的農事工作，打造地方長壽村。

我們一家人+（圖／移民署提供）

如果你的身邊也有動人的新住民故事，或本身就是個有故事的新住民，非常歡迎我們一家人Plus的社群網站分享。

精彩節目周日下午2點請準時收看三立電視CH54台 我們一家人+
三立電視與內政部移民署共同製作 新住民發展基金補助 廣告
我們一家人+ 臉書 https://www.facebook.com/SETwearefamily/
我們一家人+ 網站 http://setwearefamily.setn.com/
我們一家人+ YouTube http://bit.ly/wearefamilyplus

（三立電視與內政部移民署共同製作）
（新住民發展基金補助 廣告）

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