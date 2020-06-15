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越女懷孕「記憶變差」遺失護照逾期停留　主動投案獲搭「首發包機」返國

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▲越南籍逾期停留孕婦阿詩（中），在移民署「擴大自行到案」專案宣導及協助下，順利返越南母國產子。（圖／移民署南投專勤隊提供）

▲越南籍逾期停留孕婦阿詩（中），在移民署「擴大自行到案」專案宣導及協助下，順利返越南母國產子。（圖／移民署南投專勤隊提供）

記者張弘昌／南投報導

越南籍女外僑阿詩（譯名）去年11月免簽來台觀光，逾期停留又因懷孕30週（近約8個月），導致記憶變差、粗心大意的遺失護照無法返國，得知移民署「擴大自行到案」專案，主動到南投縣專勤隊投案。在新冠肺炎防疫往返越南飛機停航下，透過專勤隊積極聯絡協助，幸運購得越南政府首發包機機票，開心的搭機返母國產子。

越南女子阿詩懷著身孕，向移民署南投專勤隊投案時，適逢新冠肺炎防疫期，台灣往返越南航班陸續停航，她很擔心被裁罰及收容，停留台灣太久，無法返越南產子。

經南投縣專勤隊積極聯繫駐台北越南經濟文化辦事處，協助辦理旅行文件、護照，她幸運地購得越南政府首發包機返國機票，開心的搭乘越南航空班機，平安的返回母國。

▲越南籍逾期停留孕婦阿詩（中），在移民署「擴大自行到案」專案宣導及協助下，順利返越南母國產子。（圖／移民署南投專勤隊提供）

移民署南投專勤隊隊長隊長陳介章表示，新冠肺炎疫情蔓延全球，為防堵在台逾期外來人口成為防疫漏洞，移民署4月起實施為期3個月的「擴大自行到案專案」，到6月底前逾期居留外來人口主動投案，享有「不收容、不管制、低罰鍰」優惠待遇，鼓勵逾期居（停）留外來人口（含失聯移工）主動投案，由移民署協助他們儘快返回母國。

南投縣專勤隊指出，移民署自4月1日起實施「擴大自行到案專案」，迄今包括上述（阿詩）個案在內，共有72人自行到案，另有19人則因違法停（居）留遭逮捕到案，目前仍在收容所等待被裁罰或遣送。

南投縣專勤隊長陳介章表示，「擴大自行到案專案」實施時間將於6月30日到期，屆時，便無法享有「不收容、不管制、低罰鍰」的優遇，因此，再次呼籲逾期停（居）留的外來人士，務必把握專案期限主動投案，相關專案資訊可撥打移民署080024881專線，或勞動部「1955」專線洽詢。

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