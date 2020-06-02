台男花45萬元到越南娶老婆　回台後收到「離婚通知書」新娘變別人的女友

▲被害人透過違法婚姻仲介花45萬元要娶越南女子，事後發現被騙人財兩失，報請移民署南區事務大隊台南市專勤隊查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名男子透過網路仲介，前後花45萬元，欲迎聚越南女嬌娘，沒想到對方事後卻拒不嫁來台灣，被害人還發現自己的結婚對象還是別人的女友，憤而向移民署南區事務大隊台南市專勤隊報案，依法裁罰該名違法婚姻仲介40萬元罰鍰。

▲小陳發現他的新娘是別人的女友。

移民署南區事務大隊台南市專勤隊指出，日前接獲民眾小陳（化名）報案，表示在網路上認識婚姻仲介阿瑞（化名），得知他想結婚，對方即大力鼓吹被害人到越南娶妻，誆稱包辦結婚費用只要24萬元，小陳前往越南相親時，仲介與越南當地仲介極力推薦長相清秀的越南籍女子阿美（化名），小陳在眾人鼓吹下，當天就交付阿美5000元生活費，之後更3度前往越南辦理結婚手續，共花費將近45萬元的費用，遠遠超過當初談好的24萬元，而費用內容五花八門，包括女方的身體健康檢查費用、面談費用，甚至女方家人生病急需用錢等開銷，都要小陳付錢買單。

正當小陳喜孜孜等候美嬌娘來台灣團聚時，阿美竟透過仲介表明不願意嫁來台灣，更寄來當地法院的離婚通知書，小陳多次越洋聯繫未果，還遭到阿美封鎖，傷心之餘，搜尋阿美臉書，赫然發現自己迎娶的老婆竟是別人的女友，才驚覺受騙上當。

▲小陳在越南舉行的婚禮。

案經台南市專勤隊調查，發現阿瑞並非經許可從事跨國（境）婚姻媒合團體的工作人員，媒合過程還要求、期約報酬，且獲得實際不法所得，案發後更推諉卸責，導致民眾求償無門，經移民署召開審查會認定違規，依違反入出國及移民法開罰新台幣40萬元罰鍰。

台南市專勤隊隊長李建雄提醒，民眾選擇跨國（境）婚姻媒合團體，可以先到移民署網站的「跨國（境）婚姻媒合資訊專區」確認該團體是否「合法」，收費也需符合規範項目，並請記住移民署提出的「2要3多」原則，要記得與媒合者簽訂書面契約，要索取各項付費收據，多詢問及比較婚媒團體，多了解彼此背景文化，以及婚後多溝通，才能維護自身權益，讓婚姻幸福長久。

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