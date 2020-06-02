　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台男花45萬元到越南娶老婆　回台後收到「離婚通知書」新娘變別人的女友

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲被害人透過違法婚姻仲介花45萬元要娶越南女子，事後發現被騙人財兩失，報請移民署南區事務大隊台南市專勤隊查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲被害人透過違法婚姻仲介花45萬元要娶越南女子，事後發現被騙人財兩失，報請移民署南區事務大隊台南市專勤隊查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一名男子透過網路仲介，前後花45萬元，欲迎聚越南女嬌娘，沒想到對方事後卻拒不嫁來台灣，被害人還發現自己的結婚對象還是別人的女友，憤而向移民署南區事務大隊台南市專勤隊報案，依法裁罰該名違法婚姻仲介40萬元罰鍰。　

▲被害人透過違法婚姻仲介花45萬元要娶越南女子，事後發現被騙人財兩失，報請移民署南區事務大隊台南市專勤隊查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲小陳發現他的新娘是別人的女友。

移民署南區事務大隊台南市專勤隊指出，日前接獲民眾小陳（化名）報案，表示在網路上認識婚姻仲介阿瑞（化名），得知他想結婚，對方即大力鼓吹被害人到越南娶妻，誆稱包辦結婚費用只要24萬元，小陳前往越南相親時，仲介與越南當地仲介極力推薦長相清秀的越南籍女子阿美（化名），小陳在眾人鼓吹下，當天就交付阿美5000元生活費，之後更3度前往越南辦理結婚手續，共花費將近45萬元的費用，遠遠超過當初談好的24萬元，而費用內容五花八門，包括女方的身體健康檢查費用、面談費用，甚至女方家人生病急需用錢等開銷，都要小陳付錢買單。

正當小陳喜孜孜等候美嬌娘來台灣團聚時，阿美竟透過仲介表明不願意嫁來台灣，更寄來當地法院的離婚通知書，小陳多次越洋聯繫未果，還遭到阿美封鎖，傷心之餘，搜尋阿美臉書，赫然發現自己迎娶的老婆竟是別人的女友，才驚覺受騙上當。

▲被害人透過違法婚姻仲介花45萬元要娶越南女子，事後發現被騙人財兩失，報請移民署南區事務大隊台南市專勤隊查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲小陳在越南舉行的婚禮。

案經台南市專勤隊調查，發現阿瑞並非經許可從事跨國（境）婚姻媒合團體的工作人員，媒合過程還要求、期約報酬，且獲得實際不法所得，案發後更推諉卸責，導致民眾求償無門，經移民署召開審查會認定違規，依違反入出國及移民法開罰新台幣40萬元罰鍰。

台南市專勤隊隊長李建雄提醒，民眾選擇跨國（境）婚姻媒合團體，可以先到移民署網站的「跨國（境）婚姻媒合資訊專區」確認該團體是否「合法」，收費也需符合規範項目，並請記住移民署提出的「2要3多」原則，要記得與媒合者簽訂書面契約，要索取各項付費收據，多詢問及比較婚媒團體，多了解彼此背景文化，以及婚後多溝通，才能維護自身權益，讓婚姻幸福長久。

・卸妝迅速方便，下班回家10分鐘就能躺著放空

ET快訊
快訊／韓國瑜出招再抗告！法院再駁回　週六確定投票
伊能靜使喚婆婆洗碗、端盤！秦昊母子讚「阿姨很會煮湯」…她變臉
下半年3星座走衰運！　第一名上下樓梯要小心
懶女生最愛這一罐！卸妝保養10分鐘搞定　睡眠更充足
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

目睹死亡車禍後12hrs遇劫！民俗專家曝：凡事有前兆…情侶緣分深

快訊／韓國瑜救罷免出招再抗告！法院打臉　週六確定投票

不放火就手癢…縱火犯關了3年半　一出獄就跑去對民宅樓梯、機車灑油點燃！

激情交纏「25次」！15歲小女友懷孕　他秒娶回家…1年後離婚下場慘爆

快訊／釣客墜落高屏溪床　大型吊車直接垂降救人

阿伯開車急著回家！　左轉撞倒直行員警…下巴、四肢挫傷、肋骨裂掉！

台男花45萬元到越南娶老婆　回台後收到「離婚通知書」新娘變別人的女友

狂偷5民宅得手數十萬！　通緝犯萬華剪髮...遇警狂奔還是栽了

賓士男「逆向飆速」趕路祭拜祖先　母子機車雙載急煞倒地...媽媽慘遭撞死

遭控散播謠言！李來希臉書留言：有人買口罩被車輾斃…「評論時事」免罰

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

目睹死亡車禍後12hrs遇劫！民俗專家曝：凡事有前兆…情侶緣分深

快訊／韓國瑜救罷免出招再抗告！法院打臉　週六確定投票

不放火就手癢…縱火犯關了3年半　一出獄就跑去對民宅樓梯、機車灑油點燃！

激情交纏「25次」！15歲小女友懷孕　他秒娶回家…1年後離婚下場慘爆

快訊／釣客墜落高屏溪床　大型吊車直接垂降救人

阿伯開車急著回家！　左轉撞倒直行員警…下巴、四肢挫傷、肋骨裂掉！

台男花45萬元到越南娶老婆　回台後收到「離婚通知書」新娘變別人的女友

狂偷5民宅得手數十萬！　通緝犯萬華剪髮...遇警狂奔還是栽了

賓士男「逆向飆速」趕路祭拜祖先　母子機車雙載急煞倒地...媽媽慘遭撞死

遭控散播謠言！李來希臉書留言：有人買口罩被車輾斃…「評論時事」免罰

玉山盃／孔念恩假日加練瑨不多　林家鋐板凳建功欣賞王柏融

目睹死亡車禍後12hrs遇劫！民俗專家曝：凡事有前兆…情侶緣分深

快訊／韓國瑜救罷免出招再抗告！法院打臉　週六確定投票

交大推返鄉專車被告　林俊憲：年輕人回來對韓國瑜不利

打破都市傳說！醫揭蔓越莓治尿道炎真相…多喝水才是真正關鍵

行銷台灣　漫畫家左萱插畫令人驚豔

家樂福劍指台灣超市第二市占率　通路業者：併頂好有二大優勢

家樂福併購頂好超市恐有違公平法？　公平會出面回應了

曼聯博格巴怒聲援佛洛伊德之死：種族歧視是無知，愛才是智慧

張語噥Twinko時期「1個月才賺300元」　慘吃《超偶》冠軍老本

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

台南國三生「凌晨偷騎機車」！載少女自撞護欄亡

快訊／國三「賓士自撞」…駕駛噴飛慘死

小情侶公園涼亭活春宮　龜山分局回應了

海科大情侶慘死輪下　母崩潰辦冥婚

癌末男死前po文控訴醫師害命　家屬怒抬棺撒冥紙

重機情侶慘死！媽見司機崩潰哭吼6次：還我兒子來

已婚所長偷吃報案辣媽　上摩鐵理由超瞎

特斯拉國道撞車　車主：以為會自己停

賓士獵跑國三自撞！駕駛拋飛慘死

3輛BMW夜炸隧道！M3狂尬M4糗爆「極速漏氣」

「政大詠春事件」出手教授被解聘！學生鬆口氣

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

重機情侶慘死！機車路權會見這PTT問卦怒了：這叫恐嚇

驚悚畫面曝！重機情侶衝進車底遭輾慘死

更多熱門

相關新聞

140位權宜船外籍漁工受困港口1個月

140位權宜船外籍漁工受困港口1個月

外籍漁工人權保障聯盟今（2日）召開記者會指出，疫情期間，遠洋漁船返港面臨防疫措施的考驗，其中，屬於台灣投資，台灣老闆，書面登記卻是外國船的權宜船，船上的外籍漁工無法入境台灣，也回不了家。多達140多位的權宜船外籍漁工受困高雄旗津港口近１個月，怒批漁業署裝無辜、 移民署裝傻，勞動部則是裝睡。

港人來台飆升　移民署：彰顯對我國信任

港人來台飆升　移民署：彰顯對我國信任

「港人來台居留」16種方式一次看

「港人來台居留」16種方式一次看

港人憂「一國一制」　內政部：移民台灣再加溫

港人憂「一國一制」　內政部：移民台灣再加溫

俄羅斯珊珊獲永久居留　拍影片宣傳台灣

俄羅斯珊珊獲永久居留　拍影片宣傳台灣

關鍵字：

跨國結婚新娘落跑移民署開罰無牌婚媒

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

3000元振興三倍券「100%換現金」

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

快訊／家樂福宣布買下頂好超市

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

中衛口罩出貨！27家通路公開

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面