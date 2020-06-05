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懷孕移工自行到案　盼移民署協助返鄉開啟新生活

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▲失聯移工阿蒂希望帶著腹中胎兒回鄉團聚，開啟新生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲失聯移工阿蒂希望帶著腹中胎兒回鄉團聚，開啟新生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為因應我國防疫措施，移民署配合推動「擴大自行到案2.0」，採免收容、免管制、低罰鍰的優惠措施，專案即將於6月30日結束，失聯移工阿蒂（化名）日前至移民署南區事務大隊台南市第二服務站表達「想回家」心願。

阿蒂告知移民官，自己懷孕6個多月，同為印尼籍的先生原本也在台灣當移工，去年年底先行返國買地，目前以種植咖啡豆維生，她希望帶著腹中胎兒回鄉團聚，開啟新生活。

阿蒂失聯前在台南擔任看護照顧阿公，其實雇主一家人都對她很好，只是當初盤算著如果從事每日派遣的清潔工作，只要不休假，每天都有現金入帳，所以選擇在工作期滿前夕離家出走。阿蒂後悔的說雖然當時有續聘的機會，但是仍因一時糊塗不告而別，內心對雇主和阿公感到很抱歉。

▲失聯移工阿蒂希望帶著腹中胎兒回鄉團聚，開啟新生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

阿蒂來台將近11年，中文非常流利，她表示不想用非法的身分讓寶寶在異鄉出生，這些日子顛沛流離，更不時耳聞有些同鄉淪落為人口販運集團控制的對象，如今透過減免措施投案，僅需繳最低罰鍰新台幣2000元，往後只要經核發簽證就能再入境台灣，更得知印尼代表處提供暫時落腳處的美意，已是十分幸運；阿蒂認為，既然為人母，就要學會負責，她說：「我會讓孩子光明磊落的成長，也會教他講中文，告訴他台灣是一個美麗的寶島。」

▲失聯移工阿蒂希望帶著腹中胎兒回鄉團聚，開啟新生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市第二服務站主任陳南翰表示，擴大自行到案專案兼顧防疫及維護人權，相關資訊可洽詢移民署專線「0800-024-881」或勞動部專線「1955」，主動投案，儘早返家；另為響應該政策，駐臺北印尼經濟貿易代表處，特別於桃園市及高雄市各承租1戶透天別墅，供待離境之印尼籍人士暫時居住，自行到案者如須入住可逕洽印尼代表處熱線0901-132-000（Hotline PWNI KDEI TAIREI）。

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