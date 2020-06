衛星照曝「中方動作頻頻」！百輛車聚集邊界　疑開路築水壩

▲16日的加勒萬河谷(Galwan Valley)衛星空拍圖。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

中國與印度軍隊近日在邊界發生流血衝突,雙方互指先挑起對峙。根據最新曝光的衛星影像顯示,中方在衝突爆發前一周,就在該地區有明顯的行動,包含派出大型機具開闢道路、建築水壩等,就連來往的車輛數都與印度有顯著差異。

美國加州「行星實驗室」(Planet Labs)公司16日拍攝了中印衝突發生地加勒萬河谷(Galwan Valley)的影像,結果發現至少在事發前一周,中方就頻頻有大動作,有許多大型機具來往。

蒙特雷國際研究學院東亞防擴散計畫(Middlebury Institute of International Studies)主任路易斯(Jeffrey Lewis)表示,「從衛星照片看來,中國似乎正沿著河谷修建道路,也有可能在河道上蓋水壩,且雖然雙方在控制線兩邊都有許多車輛,但中國那邊明顯地比較多,我算了一下,印度大概有30至40輛,中國那邊有100多輛。」

這起衝突中解放軍用「鐵條焊上粗鐵釘」作為特製武器攻擊印度士兵,造成20名印軍喪生,解放軍死傷人數則未公布。目前中方也釋出善意,釋放在這次衝突中俘擄的10名印度軍人,包含1名中校與3名少校。

