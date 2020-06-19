情侶房客缺錢覬覦房東珍藏酒　竊取10餘萬元陳年金門高粱…賤賣4萬餘元

▲桃園市謝姓女子與陳姓男子今年1月間連續竊取劉姓房東屋內所有4款金門高粱酒、集郵冊與外幣等價值十餘萬元卻賤賣4萬8千元花用殆盡。（資料照／記者李毓康攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓女子與陳姓男子為情侶關係，今年1月間在大溪區租屋居住，因缺錢花用竟覬覦劉姓房東屋內珍藏的金門高粱紀念酒，連續2天竊取其價值16萬餘元金門高粱紀念酒、集郵冊與外幣，以低於市價行情4萬8千元價格賤賣並花用殆盡，劉姓房東發現藏酒不翼而飛查出是謝女等2人所為憤而報警，桃檢19日依竊盜罪嫌將2人聲請簡易判決處刑。

檢警調查，43歲的謝姓女子與37歲的陳姓男子在大溪區介壽路向劉姓房東租屋同住，2人因缺錢花用，發現劉姓房東屋內有批珍藏金門高粱紀念酒，價值14萬餘元，遂於今年1月30、31日連續2天潛入屋內分批竊取，並偷走其集郵冊10本、外幣等財物，總價值逾16萬餘元，2人以4萬8千元低價賤賣朋分花用殆盡。

劉姓房東後來發現屋內金門高粱紀念酒、集郵冊與外幣遭竊立即向警方報案，警方查出是房客謝女與陳男所為，依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢根據大溪警方提供現場勘驗報告、刑事警察鑑定與現場照片等證據佐證，謝女與陳男偵訊時均坦承竊取金門高粱酒情事，但否認竊取其外幣，檢方偵結依竊盜罪向地院聲請簡易判決處刑。

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