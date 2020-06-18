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影／鐵鎚破門攻進天九牌職業賭場　80歲阿嬤級賭客嚇喊：喘不過氣了

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局最近接獲線報指稱，轄區內南豐街某透天住宅每逢入夜常有大批人士進出，警方懷疑可能從事不法，17日深夜前往查緝，發現屋內人聲雜沓，研判是經營職業賭場，經破門而入後發現多達卅餘名男女賭客，其中1名高齡80歲女賭客看見員警衝入，當場直說「喘不過氣了！」員警見其臉色丕變，趕忙送上一杯溫開水才讓其情緒平穩，警方將賭場林姓負責人與黃姓荷官依賭博罪嫌移送偵辦，其餘賭客則依社維法送辦。

▲桃園警分局17日深夜在南豐路民宅查獲天九牌職業賭場，現場起出28萬餘元賭資與籌碼等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局17日深夜在南豐路民宅查獲天九牌職業賭場，現場起出28萬餘元賭資與籌碼等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局17日深夜在南豐路民宅查獲天九牌職業賭場，現場起出賭資與籌碼等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局17日深夜在南豐路民宅查獲天九牌職業賭場，現場起出賭資與籌碼等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，近來接獲情資，23歲的林姓男子趁疫情舒緩，在桃園區南豐街某處透天民宅開設天九牌職業賭場，找來56歲黃姓男子擔任荷官，賭客聞風而來試手氣。

▲桃園警分局17日深夜在南豐路民宅查緝職業賭場，因賭客拒不開門，員警以鐵鎚重擊鐵門。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局17日深夜在南豐路民宅查緝職業賭場，因賭客拒不開門，員警以鐵鎚重擊鐵門。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於每逢入夜後，該處透天民宅都有大批不明人士進出，鄰居質疑有問題向警方報案，桃園警分局派員監控，17日深夜11時許，分局偵查隊與大樹派出所組成專案小組派員守住民宅前後門，敲門時大喊警察臨檢，但賭場堅不開門受檢，員警以鐵鎚等物攻堅，因民宅前後門都被警方控制，賭客根本無路可逃，員警破門而入後，當場發現有35名男女賭客，現場還起出28萬餘元賭資、天九牌與籌碼等證物。

警方查出賭場負責人林男、荷官黃男等人經營職業賭場，其中1名高齡80歲女賭客，見員警破門而入時，當場嚇得直呼「喘不過氣了！」員警發現其臉色蒼白，趕緊送上一杯溫開水讓其恢復情緒，全案依賭博罪嫌將林姓負責人與黃姓荷官依賭博罪嫌移送偵辦，其餘賭客則依社維法送辦。

►「即日起，我退出老化黨。」

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