騎車出遊遇暴雨…女友火速「換BMW大叔」曬恩愛！網反轟男方：自己為優先

▲原PO認了輸給BMW大叔。（示意圖／翻攝自PIXABAY）



記者黃可昀／綜合報導

最近時常下起午後雷陣雨，雨勢總來得又猛又急，令很多機車族相當崩潰，甚至有情侶因此吵到分手。一名男網友表示，前陣子趁放晴騎車帶女友到淡水逛逛，結果回程遇到下雨，接著鳥事連發害女友大暴走，兩人吵到不歡而散1周後分手收場，直到前幾天才發現，對方的新歡竟然是個開BMW的大叔。

原PO在《Dcard》表示，前陣子不停下雨，「但閃光又一直吵說想出去走走，說：如果連這麼簡單的願望都完成不了，我還算甚麼男人？」所以趁放晴就趕快帶女友出門透氣，出發前也有告知會騎機車，「一開始很甜蜜，回程下雨了鳥事就接連發生」，女友安全帽濕掉以後想買一頂新的，「我勸她忍耐一下，鋪個衛生紙…沒必要買新的，她就開始又哭又吵還一直靠北我」，最後他只好把乾淨的安全帽讓給女友，自己則戴濕掉的。

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途中雨勢實在太大，騎到一半機車突然熄火，兩人趕快躲到騎樓下躲雨，一身狼狽地在檢查引擎問題，女友這時火氣又上來，決定自己搭計程車回家，原PO當下感到很無奈，「不知道該怎麼說，覺得無法共患難...嗎？」雙方直接在路邊大吵一架，女友最後打電話給一名男性友人，請對方來載她回家，「哇靠我真的也是火了，車丟在路邊也不管，我也自己先搭計程車走人，隔了一星期我們就分手了。」

▲女友最後選擇有汽車的對象。非當事人。（示意圖／翻攝PAKUTASO）



分開後不久，原PO收到朋友傳來的訊息，對方截圖了前女友的IG限時動態，內容寫道「今天跟寶貝去看BMW～我跟寶貝說前任是騎機車，他笑出來說，寶寶辛苦了。」原PO看完內心百感交集地說，「好吧，機車該死，我配不上！」

雖然以原PO的立場來看，前女友太過現實又不講理，但許多網友認為，男方也有很大的問題，「所以你的車廂放不下她的安全帽嗎？還是你的優先順位是自己？既然都覺得雨大到讓騎車熄火了，衛生紙是要墊一整包才夠吧？」而且從原PO的文章來看，似乎一開始就很不甘願地出門，才會把所有問題都怪罪到對方身上，「其實在你心裡會覺得，是女生硬要出門，所以自己找罪受還拖你下水吧...所以你只強調你很有『耐心』、『努力排解問題』」，不過，還是替原PO感到慶幸，「畢竟你放生了一個聞到鈔票就貼上去的女人，還是一件值得恭喜的事。」