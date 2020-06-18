莽男開槍幫友人催1萬元債　逃亡月餘攜槍投案桃檢聲押獲准

▲桃園市姜姓男子今年4月底主動幫友人催債，不滿對方口氣不好竟以預藏改造手槍開槍警告，逃亡月餘後攜槍投案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市姜姓男子獲悉綽號「阿德」友人提起，1名陳姓男子向其借款1萬元卻遲遲未還，今年4月底在新屋區碰見陳男與呂姓男子共搭小貨車，姜向其催討積欠友人1萬元債務，陳非但不下車反而口氣不佳，姜男憤而持預藏改造手槍向小貨車開了1槍隨即逃逸，子彈射入駕駛座邊框幸未傷到陳男等人，姜開槍後攜槍逃跑，逃亡月餘後16日攜槍向警方投案，桃檢依殺人未遂等罪嫌向地院聲請羈押獲准。

檢警調查，37歲的姜姓男子今年初聽聞綽號「阿德」友人提起，擔任貨車機的陳姓男子因缺錢向其商借1萬元，言明2018年年底要還錢，但時間過了卻仍未還款，欠款已逾一年多，屢次催債都未果，心裡很不是滋味。

姜男獲悉後，正巧在今年4月29日在新屋區中正路上發現陳男正要出車，車上載著呂姓男子，姜立即詢問陳何時要還朋友錢？陳男則以正要出車沒空討論拒絕談判，還急著開車離去，姜男不滿陳男口氣不佳，以預藏改造手槍向小貨車開了一槍，子彈射入駕駛座旁內，姜男開槍後隨即攜槍逃逸。

楊梅警分局據報後展開調查，姜男逃亡月餘自知法網難逃，16日攜槍向楊梅警分局投案，姜男坦承犯行，警方17日偵訊移送桃檢偵辦，桃檢以姜男在白晝公然開槍，惡行重大為由，依殺人罪、違反槍砲彈藥等罪嫌向桃園地院聲請羈押獲准。

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