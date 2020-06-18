民事輸掉議員…刑事賄選判無罪　桃園前議員劉茂群：寒徹骨、撲鼻香

▲國民黨籍桃園市議員劉茂群日前高院二審民事庭判決賄選案當選無效確定，今日高院二審刑事庭駁回檢方上訴判決無罪確定。（圖／翻攝自劉茂群臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

七連霸的國民黨籍桃園市議員劉茂群賄選案本月10日高院民事庭判決當選無效確定，劉茂群喪失議員資格，將由落選頭無黨籍的段樹文遞補，高院刑事庭18日駁回檢方上訴，劉茂群獲判無罪，相隔8天民刑事判決相繼出爐，但結果卻是天壤之別，劉茂群獲悉後僅在臉書回應「不經一番寒徹骨、焉得梅花撲鼻香」，感謝所有關心她的好友支持，針對刑事庭獲判無罪並無喜悅，只有雨過天青之感。

針對高院二審刑庭判決賄選案無罪，劉茂群18日未接受媒體訪問，接近中午時在其臉書發文「不經一番寒徹骨、焉得梅花撲鼻香」，她指出，在這段煎熬難捱的期間，只能以「感謝再感謝」的心情，來報答所有關心茂群的好朋友，感恩你們無時不刻、不棄不離的支持及打氣，這份恩情，她銘記在心。

▲國民黨籍桃園市議員劉茂群針對高院二審刑事庭駁回檢方上訴，判決無罪確定表示並無喜悅，只有雨過天晴之感。（圖／翻攝自劉茂群臉書）

對於高院刑事二審宣判無罪結果，劉茂群強調尊重司法、感謝司法還她清白、還她公道之外，沒有一絲絲喜悅，這兩年多來的紛紛擾擾，終於「雨過天青」，此刻心情相當平靜，自此以後，她會一本初衷，抱持為八德市民服務態度，而且永遠不會改變。

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