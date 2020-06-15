割紗窗闖香閨！貨車司機偷「金飾+現金10萬」辯勘查作物　夾鏈袋指紋秒打臉

▲男子割破紗窗闖民宅行竊，得手金飾與現金，結果卻因夾鏈袋上面留有指紋，遭到判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名陳姓貨車男司機去年11月間以割破紗窗的方式，闖入許姓女子、何姓女子合住的住處，得手16樣金飾，以及現金9萬9450元，2人返家後發現紗窗被破壞，才驚覺財物遭竊。日前台中地院審理結果出爐，陳男遭判有期徒刑6個月，併科罰金1萬元。

判決指出，事件發生於去年11月28日，陳男割破許女、何女的住家紗窗，直接闖入2人的房間，僅花費51分鐘，將許女的現金7萬3000 元、金戒指3枚、金手鍊1條、金墜子9條、金牌金項鍊2條、金項鍊1條，及何女的現金新台幣2萬元、美金150元（台幣4450元）、越南幣1袋（台幣2000元）全部帶走，共得手16樣金飾、現金9萬9450元。

許女、何女報案後，警方於其中一個夾鏈袋上採得一枚指紋，並調閱週邊監視器，比對後確認是陳男，因此通知他到案說明；對此，陳男否認犯行，辯稱當天是前往大肚區沙田路附近「勘查農作物」，還提到如果一次失竊那麼多東西，為何現場僅採到他一枚指紋。

法官詢問陳男有無兼職、從事塑膠袋、夾鏈袋等工作，陳男表示沒有，另外就現場採得「指紋」證據，很難想像有人將陳男碰觸過的夾鏈袋，刻意拿進許女、何女家中，加上監視器曾拍到陳男出沒案發地點，除了闖屋行竊外，無其他可能性；台中地院依侵入住宅竊盜罪，判陳男有期徒刑6個月，併科罰金1萬元，有期徒刑得易科罰金，罰金得易服勞役，全案可上訴。



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