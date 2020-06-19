佳冬陳氏兄弟供應養殖雜魚飼料　日夜辛勞有前景…蘇清泉打氣

▲屏東縣佳冬鄉陳氏兄弟承接父母經營進口沙丁魚等漁貨，蘇清泉（中）前往打氣 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佳冬鄉陳氏兄弟承接父母經營進口沙丁魚等漁貨飼料，供應屏東沿海地區龍膽石斑、箱網等養殖業者使用，一大早就要分送到各塭口，相當辛苦，卻很有未來性，立法院顧問蘇清泉院長偕同曾煜超助理，專程前往他們兄弟的冷凍魚行，給予加油打氣，了解碰到問題，透過管道解決，以活絡屏東在地經濟。

▲蘇清泉（左）給陳氏兄弟加油。

屏東縣枋寮、佳冬、林邊、東港等地區龍膽石斑等養殖業者及箱網高經濟價值魚類養殖，需要沙丁魚，秋刀魚，鯖魚及下雜魚漁貨餵食，帶來商機。

但這一項工作，必須每天從凌晨開始就要帶著團隊工作人員，準備了一份一份的魚飼料，送到各個漁塭口，給養殖業者餵食使用，非常辛苦及勞累。

佳冬鄉陳氏兄弟不怕其中辛苦，勇敢承接父母原先經營的這份魚行工作，從韓國、中國大陸及北太平洋等國家，進口了沙丁魚，秋刀魚，鯖魚及下雜魚等漁貨，從早忙到晚。

隨著遠洋及近海漁撈，國際漁業資源保護聲浪，限制海洋漁獲量，以避免枯竭，帶動近海箱網養殖及漁塭飼養，規模愈來愈大，產值愈來愈高，而秋丁魚等下雜魚需求量更大，凸顯陳家兄弟經營的這個行業具有亮點及未來性。

蘇清泉肯定及強力支持陳氏兄弟吃苦耐勞的精神及眼光，率同服務團隊前往加油，了解其中是否遇到難題，利用人脈資源，協助解決，幫助他們站穩腳步，來活絡屏東在地經濟。

►「清境佛羅倫斯度假山莊平日一泊一食住宿券」！

►二手票券豐富你的生活