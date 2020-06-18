民宿砸車網怒公審狂刷負評！闆娘2度反擊　公布監視器、道歉影片：感到心寒

▲恆春0負評民宿老闆砸車事件延燒，17日老闆娘貼出監視器畫面及道歉影片要網友理性發言。（圖／翻攝《●【爆料公社二社】●》）

記者陳崑福、莊智勝、徐愷昕／屏東報導

屏東恆春一名方姓女網友在臉書PO文控訴，14日父親將做工用的貨車停放在花圃旁，並無違規，不料卻遭到對面民宿業者動手狠砸。事件爆發後該民宿粉專湧現抵制洗版潮，15日業者出面回應，坦承確實有砸車行為，但反控對方長期佔用空間，眼見如今戰火仍未平息，業者今（18日）除再度發文道歉外，也公布砸車監視畫面及出道歉影片，針對不實指控一一做回應，希望網友能理性看待。

方女15日在臉書貼文表示，14日父親沒有違規將做工用的貨車停放在花圃旁，怎料卻遭到對面民宿業者動手狠砸，對方甚至還理直氣壯地嗆聲，「車我砸的，賠錢而已」，甚至事後道歉還說出「就是做工的人的貨車」等語。

▲民宿老闆只因不滿擋住花圃景觀，竟動手將貨車車窗砸破。（圖／翻攝方女臉書）

整起事件在臉書上曝光後立即引爆網友怒火，還有網友訝異地發現，該民宿在Google評價上有45則評論，清一色全都是5星好評，沒想到零負評的民宿竟會有如此誇張之舉，因此憤怒湧入民宿粉專留言抨擊，並揚言抵制。

民宿業者15日公開回應，「砸車是不對的行為，應受法律制裁，但長期被佔用的空間多次溝通都無效，試想你家門口就是道路，但你永遠無法停車，必須跑到450公尺外的停車場租車位，只因附近鄰居習慣這樣停了幾十年？道路是大家的，停車的確是合法的，但是合理嗎？真的不是欺負人，是我們啞巴吃黃蓮！」

▲恆春0負評民宿老闆砸車爭議。（圖／翻攝《●【爆料公社二社】●》）

眼見戰火仍未平息，今（17日）下午民宿老闆娘又再次發文道歉，表示願意完全承擔也願意接受所有接下來應付出的代價，隨後也替自己喊冤，當下雖有不斷道歉，但對方家人不接受，想直接跟車主方老先生表達願意負責到底的自拍影片，最終也沒被轉達，對於誠心誠意的想與對方溝通協調，卻總是被回絕感到心寒。

民宿老闆娘再稱，「停車問題已經有諸多討論合法合理的各種論點，我們都尊重大家的想法，但是明明可以停在自家門口的車為什麼要停到我們這裡的問題點，對方家人始終不願正面回應」，強調自己沒有瞧不起做工的人，反控方女把事情放上網路供人公審，根本是想模糊焦點，把所有人導向族群階級對立的出征討伐。

同時，民宿老闆娘也將監視器的影像及聲音放出讓大家檢視，向大眾證實她老公絕不是對方口中瞧不起做工的人的暴力惡霸，同時也放出當晚的道歉影片，要大家理解他先生當晚的態度並沒有如方女所說的惡劣。

最後，老闆娘除了再次向方老先生道歉外，也向亂留言的網友喊話，要他們不要再繼續亂給負評，針對毀謗中傷毀損商譽的部分，將全程截圖錄影蒐證，而據了解，該爭議處鎮公所也已畫上紅線。

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民宿老闆娘臉書全文：

109.06.18補充

對方上媒體扭曲事實

不是我要戰，是對方不放手

民宿現址3年，營業10個月，前面時間都在施工

停了20年是車主說的

我們不認識車主

依法規定轉角10公尺有沒有畫線都不能停車

警察當天說沒有違法，有沒有口誤去問警察

沒耐心看完的到這裡就好

影片可以證明我們真的不認識車主

請不要模糊事情的焦點

沈澱了一天

我想站出來為自己的老公還原事實的真相

首先還是表達深深的歉意，對方老先生及所有因為這件砸車停車糾紛影響到正常生活的所有人

砸車是我們的不對，這件事情我們完全承擔也願意接受所有接下來應付出的代價

但一件單純的停車糾紛被無限上綱扭曲擴大成有錢壞老闆欺負弱勢生病老先生，蔑視做工的所有朋友，我打從心底不能接受這種不實的指控

完全沒有想到一樁衝動之下做出的錯誤行為會演變成祖宗八代全被拖出抄家滅族的斬首事件

當下的道歉道歉再道歉，對方家人不接受，想直接跟車主方老先生表達我們願意負責到底的自拍影片，最終還是沒被轉達

我們誠心誠意的想與對方溝通協調，卻總是被回絕

停車問題已經有諸多討論合法合理的各種論點，我們都尊重大家的想法

但是明明可以停在自家門口的車為什麼要停到我們這裏的問題點，對方家人始終不願正面回應。

窮追猛打捏造我們瞧不起做工的人，試圖營造大鯨魚欺負小蝦米的氛圍

直接放上爆系平台讓全民在資訊不對等的狀況下公審我們

這不是好戰是什麼？

這個動作僅是對方口中的討回公道嗎？

甚至鼓動網友灌爆粉專跟谷歌負評，要求大家一起抵制讓我們關門大吉，要把我們趕出小鎮

這究竟是什麼心態？是想解決問題，還是想模糊焦點，把所有人導向族群階級對立的出征討伐

我不相信高齡的方老先生會這麼沒有容人的雅量，但我確切的感受到對方家人不想讓我們有活路

我老公做錯了事也願意接受應得的懲罰，當晚就誠心誠意的想與方老先生好好解決這存在已久的問題，還拍了道歉影片給老先生

但溝通應該是有來有往，我們怎麼夾紙條報警都得不到回應，顯而易見這條溝通的管道是不通的

我們錯在沒有挨家挨戶敲門拜訪詢問長期停放的車輛車主是誰，沒有花時間去附近鄰居家拜碼頭

沒有早早搞清楚誰是誰，誰家跟誰家是親戚，如果我們當時做了這些動作，也許事情就可以解決

我們接手現址3年，實際營業第10個月，我們不常住在這裏，都是工作完回去住墾丁的倉庫鐵皮屋，會知道車子停了幾十年是車主家人說的，不是我們，我有截圖，所有街景圖歡迎大家調閱，是否長期停車一看便知。

沒有什麼矛盾不合理，發生這件事之前我們根本不認識對方

稍後把監視器的影像及聲音讓大家檢驗。

老公20年前從帶著一個裝眼鏡的箱子起家，在墾丁從擺攤一路努力到現在，擺過早上的菜市場，也擺過傍晚關山路邊，晚上回大街擺攤，30歲罹患癌症（軟組織惡性腫瘤）也沒打倒他，也就是那時開始留起長髮來遮掩頭上開刀植皮的傷疤，所以聽到老先生也生病的時候，更是感同身受，非常內疚

好不容易拼搏到現在，雖是小店卻也參與了墾丁的經濟發展，這20年請過的員工超過百人，各位可以去盡量調查，看看我老公是不是對方口中瞧不起做工的人的暴力惡霸

原本只想圓個夢，準備退休好好享受人生

卻因對方的抹黑扭曲，讓一起合作的夥伴及員工一起受累，

我老公這兩天吃不下睡不著，情緒低落沮喪萬念俱灰

半生心血一朝付流水，20多年在這個半島上的所有的一切努力全部歸零

大家不必拍拍，我很堅強面對

但，這就是正義嗎？

請方老先生的家人們說清楚講明白，為什麼車子不停自家門口卻要長期霸在我們這邊

不要操弄輿論媒體網路，請正面回應

為什麼不停自家門口

為什麼不停自家門口

為什麼不停自家門口

不要再模糊焦點，挑起族群對立的戰火

我們非常努力才有現在的小小成績，負債來到墾丁擺攤白手起家的老公，當年罹癌時心心念念想為家人多準備一些安家費，每天工作18個小時，直到現在仍然凡事親力親為，他比做工的還像做工的，根本就是個全方位雜工，我們長年分隔兩地，但他的努力所有跟他共事過的人都能作證

對方卻用暴力惡霸瞧不起做工的人的帽子扣在我老公的頭上，叫他情何以堪

他這件事情的確是做錯了，理虧在先，但對方直接上網扭曲事實模糊焦點操弄輿論，難道是對的嗎？

我老公砸車我們錯了

但是請問車主家：

車子為什麼不停自家門口

車子為什麼不停自家門口

車子為什麼不停自家門口

請直接回答，不要拐彎抹角

說我們嗆聲，影片會說明一切

說我們道歉虛情假意毫無誠意，當天晚上的影片會說明一切

說我們砸車賠錢而已的囂張言語，請大家仔細聽聽看影片裡面我老公是怎麼說的

我老公說的是：車子我砸的，當然我要負責

這樣扭曲語意究竟想要什麼？

如果對方有錄音，歡迎一起公布完整檔案，我們願受大家檢驗

不是先講先贏

毀謗中傷毀損商譽，鼓動網友亂留負評，我們全程截圖錄影蒐證

既然對方不願人情留一線

我們也不打算日後好相見了

網路上亂留言的各位，如果諸位發現真相不是如你當初所想的，請不用道歉，趕快刪掉，我們已經委請律師處理

再次為我老公的衝動魯莽砸車行為向車主方老先生致上深深的歉意，這件事讓您受驚擾了，真的對不起

老闆的太太