奇蹟生還2關鍵！醫院副院長失聯10天爆瘦8公斤　登山高手曝找到的第一句話

▲救援人員給楊欣正喝水。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

登山高手蕭添益、洪華駿16日找到失聯10天的屏東屏安醫院副院長楊欣正，兩人透露當下對楊說的第一句話，而他們也將領到200萬元懸賞獎金。而楊雖瘦了8公斤，但生命跡象穩定，專家分析生還的兩大關鍵。

事故發生在6日當天，當時楊欣正和醫院員工一起去爬山，上午10時多，楊說要先走，大概到11時傳訊息給大家說他迷路了，有滑了一跤，但沒有大礙；不過，到了下午2時多，就已經沒有訊號了。

▼救援人員16日早上在尖刀尾溪發現楊欣正的身影。（圖／記者陳崑福翻攝）

從當天開始，來自各方的救難人員紛紛派人前往搜救，終於在16日早上下溪谷時，於尖刀尾溪發現楊欣正的身影。楊獲救後看起來仍相當虛弱，胸骨也有斷裂，所幸意識清楚，並沒有生命危險。而他也提到，過程中有唸佛經讓自己努力撐下去，也有喝尿、喝水維持生命。屏安醫院院長黃文翔表示，楊非常明顯瘦了，起碼7、8公斤以上。

而找到楊欣正的蕭添益、洪華駿，將可領到200萬元獎金。蕭表示，當下對楊說的第一句話，「楊大哥，你真的是福大命大」。至於楊奇蹟生還，《聯合報》報導，台灣急診醫學會野外醫學委員會主委高偉峰醫師認為，有兩大關鍵，包括可就近喝溪水，且此處海拔不算太高，沒失溫問題。

▲▼救援人員架繩救楊欣正。（圖／記者陳崑福翻攝）