拿菜刀拍臉、扯髮狂撞牆…害母隔天死亡！不肖兒竟辯：她沒說不舒服

▲劉男因不滿母親向家人告狀他愛打人又偷手機，一氣之下竟將母親活活虐死。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／高雄報導

劉姓男子因不滿母親向家人告狀他愛打人又亂偷手機，一氣之下竟拿菜刀刀面狂拍母親臉、扯她頭髮去撞牆多次，甚至腳踹母恐嚇，「以後再亂講話要給妳死」。劉母遭打後隔日被同居人發現陳屍家中多時，一審法官判劉男有期徒刑8年；二審案經上訴，他被加重改判8年1月。全案仍可上訴。

2018年12月6日凌晨，37歲劉男得知母親向他同父異母的弟弟和阿嬤告狀他家暴媽媽又偷手機，心生不滿下竟直衝母親家質問，談話過程中他不僅拿出菜刀刀面猛拍母親臉面、徒手扯她頭髮狂撞牆，接著還邊腳踹邊恐嚇母，「以後再亂講話要給妳死」，並於發洩後1小時離去。劉母因腦部等多處受創，隔日傍晚6時30分許被同居人發現倒臥床上明顯死亡。

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一審屏東地院開庭時，劉男辯稱「媽媽當下人好好的，也沒有說她不舒服，會死亡應該是延誤就醫所致」等語；法官經查後發現，劉男自小由阿姨與祖母扶養長大，與母親感情素來不睦，雙方多有衝突，故不採信他說詞，痛批他「逆於人倫」，重處有期徒刑8年。

案經劉男上訴，二審高雄高分院認為，劉男才出獄後4個月就再次犯案，可見未有教化效果，應再延長矯正期間，審結加重改判8年1月。全案仍可上訴。

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