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反菊第一槍！蔡英文提名陳菊掌監院　柯文哲：民眾黨不會投票

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記者陳家祥／台北報導

總統府19日下午將正式對外公布監委名單及正副院長，預計由前總統府祕書長陳菊擔任監察院院長，副院長則是「黑馬」前台東縣長黃健庭，人選掀起外界不少討論。被問到黨是否會投陳菊出掌監院的同意票？民眾黨主席、台北市長柯文哲直言，「不會」。

▲▼柯文哲議會專案報告。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲議會專案報告。（圖／記者黃克翔攝）

秦慧珠質詢時問到，監察院提出對高雄市政的糾正案，6年前40多億民間捐款沒有悉心用在市民，反而挪作他用；另外監察院還有一個慶富案在調查中，慶富案很多問題，高雄市政府在短短4天就簽了17萬履約保證金通過，然後准許可貸款30億。這些問題都在調查中，監察院長應該是足以做全國公務人員的表率，「你覺得陳菊可以達到高風亮節、奉公守法，足以做柯文哲等全國公務人員表率？足以擔任監察院長嗎？」

對此，柯文哲聽完後不說話，沉默了10秒左右，由於專案報告時間有限，秦慧珠趕忙要求時間暫停。柯文哲笑了笑說，「我無法替蔡英文回答問題，她自己提名要自己負責」。秦慧珠追問，是否認同提名結果？柯文哲說，這跟市政無關，這是國政，誰提名誰負責。

至於民眾黨是否會在立法院，投同意票同意陳菊任監察院長？柯文哲馬上表示，「不會」，強調黨不會投票；柯解釋，基本上自己是主張三權分立的人，「考試院、監察院根本應該廢掉」。

另外，秦慧珠也問到，高雄市長補選民眾黨是否會提名？柯文哲說，「還沒決定，也找不到人」，直言時間太倉卒了。至於蔡壁如部分，柯說，「不會啦，不會讓她去選」。

而目前又傳出，國民黨有意提名新北市長侯友宜的哥哥、醫師侯明鋒，出戰高雄補選，是否會支持？柯文哲說，「侯明鋒我是很熟，他是高醫院長」。但在柯文哲回答完之前，時間就結束。

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