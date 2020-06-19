影／黃健庭出走「3殺國民黨」恐掀起跳船潮　江啟臣回應了

記者羅婉庭／台北報導

國民黨籍台東縣前縣長黃健庭將接任監察院副院長，黨內毫不知情，等同「3殺藍營」重挫黨內士氣，也恐怕掀起跳船潮。對此，國民黨主席江啟臣19日表示，他對黨員有信心，黨員對於對改革也有高度期待。

▲江啟臣出席國民黨召開改革委員會全體會議。（圖／記者屠惠剛攝）

對於黃健庭出走，黨內基層認為，黃健庭在國民黨最艱困的時候做了這個決定，不是很妥當，也有引發跳船潮的可能。對此，江啟臣表示，他對黨員非常有信心，大家還是有對黨的支持跟熱情，那對於黨的改革也有高度的期待。

黨內人士則認為，這起人事案表面上是超越藍綠、朝野合作，實質上等同「3殺」藍營，除了破壞藍營對監委同意權策略，大挫高雄市長補選氣勢，也影響2022的地方選舉規劃；且刻意選在國民黨改革委員大會時提名，無疑是重創國民黨的改革氣氛。

尤其，江啟臣上任後多次人事安排都有徵詢黃健庭，甚至計畫在罷韓後，藉由韓國瑜提出訴訟，將「大咖」戶籍遷到高雄準備補選，黃健庭就是首要考量人選。

對於黨內事前不知情引起黨員不滿，江啟臣首先表達遺憾，說明黃健庭昨天有去看他，事先並沒有說要談什麼事情，會中之後有提到決定接受監察院副院長一職，尊重他個人的決定來，這一切還是依照黨籍相關辦法來處理。

江啟臣指出，此事應以政黨合作方式處理，正式走政黨協商途徑。江啟臣表示，一開始聽到這樣的事情，的確不在預料之中。如果是要政黨合作的話，應該要走政黨協商的途徑，才算是朝野合作，對在野黨釋出善意。