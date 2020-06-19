海巡表揚優良漁民 　東石鄉黃正宗等四人獲獎

▲海巡表揚優良漁民 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

海巡署中部分署第四岸巡隊為拓展服務漁民立場，藉由優良漁民表揚活動中，以雙向溝通方式增進與漁民朋友的互動，傾聽漁民朋友的心聲並表揚優良模範漁民。

為感謝辛苦出海賺錢卻仍能熱心協助海巡工作的漁民，於6月3、4、11、15日舉辦「109年優良漁民表揚活動」，由上校隊長邱仁道親自表揚，善行漁友有雲林縣麥寮鄉吳志展先生、台西鄉丁宗德先生、口湖鄉楊仁修先生及東石鄉黃正宗先生，感謝漁友積極協助海洋保育及救生救難等工作。

四位獲獎漁友皆表示，平日都與安檢所保持良好關係，也很感謝海巡署平日照顧，能為海巡及社會大眾出一份心力也相當感動。

第四岸巡隊上校隊長邱仁道表示，近年來雲嘉地區多次發生海洋生物受困及救生救難等案件，藉此提倡海洋環境保護及海域資源永續經營觀念，並呼籲社會大眾一起對海洋生態盡一份力量，也感謝漁民朋友長期支持及配合海巡各項事務工作，在此對各位漁民朋友說聲：海好友你。

第四岸巡隊呼籲:，海巡工作的推展除仰賴各友軍單位密切合作外，漁民朋友們的認同與協助更是功不可沒，本次的表揚活動充分展現海巡在地經營、親民愛民的工作目標，提升為民服務品質；若民眾有需海巡單位服務之處或發現不法情事，請多利用海巡署「118」免付費專線報案，本署同仁秉持著為民服務的熱忱，期能為民眾帶來更多實質幫助與溫暖，以維國人生命財產安全。

隨手拍都是美照