東港火燒船2小時燒光2億！家屬崩潰癱坐地　漁會曝光「5艘千萬漁船」

記者許力方／綜合報導

屏東東港鹽埔漁港15日發生嚴重火燒船事故，有民眾目擊，停泊的漁船突然發出爆炸聲響，強風導致迅速延燒，10艘船都被波及，瞬間陷入火海，遠至高雄都能看得到黑煙。東港區漁會初估，遠洋漁船每艘造價都要數千萬元，這次5艘遠洋漁船被燒毀，損失高達上億元。

目擊民眾表示，當時其中一艘漁船正在進行裝修，疑似施工過程不慎起火，瞬間引燃船身，火勢一發不可收拾，有受害家屬趕到場，一見心血全付出一炬，當場癱坐在地。有漁民透露，已經有漁船補給完，載滿油料、漁餌準備出港，沒想到一夕燒毀，損失慘重，若沒有保險，5艘漁船約損失2億元，至於起火原因仍待調查。

海巡署南部分署第五岸巡鹽埔安檢所指出，事發於下午4時許，安檢群務人員突然發現停靠在鹽埔漁港內側突堤碼頭有漁船冒出黑煙，不久後就傳出爆炸聲並夾帶火光，安檢所所長立刻調派東港地區海巡全力投入滅火，並通報消防隊馳援，但因港內漁船均是併靠停泊，一度蔓延5艘漁船，一邊救火，一邊移泊漁船勢一直到晚間6時30分才控制火勢。

▲漁港傳爆炸聲！瞬間「連環火燒船」。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲火勢延燒2小時，海巡一邊救火一邊幫忙移泊。（圖／海巡署）



▲怪手挖海水搶救「燒光2億元」，5艘千萬漁船曝光。（圖／取自莊瑞雄臉書）



立委莊瑞雄發聲明，鹽埔火燒船已於傍晚控制，船艙持續悶燒，現場除了消防車持續噴水外，也調來怪手就地取水，直接挖海水灑向船艙降溫。針對此案，他已立即要求農委會及漁業署迅速提出檢討報告，並加強外籍漁工及漁港管理人員求生滅火、緊急應變演練，另外要求海巡署在鹽埔漁港部屬CP1002多功能船（消防船）便利救援，已獲陳國恩署長同意研擬辦理。

莊瑞雄指出，目前已知嚴重燒毀的漁船，有東鴻222（CT5）、昇鎰興118（CT5）、振東益（CT4）、豐海22（CT3）、兆億388（CT4）等5艘遠洋漁船。

東港區漁會總幹事林漢丑受訪時表示，5艘遠洋漁船其中有2艘高雄籍、3艘屏東籍，另外還有2艘膠筏都被燒毀，因遠洋漁船每艘造價高達數千萬元，初估損失超過上億元。事實上，鹽埔漁港是位於東港、新園的漁業專用港，為南台灣最具規模的近海漁業漁港，也是遠洋漁業重鎮。

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