遣艦護漁獲！全台黑鮪魚捕獲數翻倍成長　海巡署：堅守釣魚台主權

▲台南艦（CG126）是隸屬於海巡署的2千噸級現役巡防艦。（圖／翻攝自海洋委員會海巡署艦隊分署）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年全台黑鮪魚捕獲數量截至6月中旬已突破5,000尾，與去年同期相比翻倍成長。海巡署15日指出，今（109）年海巡署依照漁船作業分布情形，靈活調度大型艦船，同時搭配高機動性之巡防艇，組織海上護漁艦隊，展現政府護漁決心，而全台黑鮪魚產量大豐收，顯現海巡護漁有成，使漁民有感。

每年4至6月是台灣黑鮪魚汛期，海巡署表示，在今年特別要求艦隊分署於3月19日、26日，分別拜會東港、琉球與蘇澳區等漁會，了解漁民作業海域與護漁需求，並依照漁民作業船團位置，分別在台菲、台日、八重山群島以南海域，全天候部署艦艇執行海上護漁勤務。

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海巡署說明，目前台日釣魚台海域每日編排1-2艘艦(船)執勤；台菲海域每日編排1-3艘艦（船)艇巡護；沖之鳥海域則納入公海遠洋巡護，每年規劃執行2至4航次，每航次30至90天，展現政府捍衛我國漁權的決心。

▲10056艇。（圖／翻攝自海洋委員會海巡署艦隊分署）

蘇澳區漁會理事長蔡源龍表示，「海巡署近年強力護漁已具成效，去年蘇澳區漁會捕獲黑鮪魚數量僅有857尾，今年截至6月中旬已捕獲1,999尾，非常感謝海巡署全力護漁」；東港區漁會總幹事林漢丑也表示：「去年東港及琉球區漁會捕獲的黑鮪魚只有1,252尾，今年漁汛期尚未結束，東港已捕獲近3,000尾，可說是大豐收。」

海巡署艦隊分署也說明，海巡依「政府護漁標準作業程序」等相關規定，堅決捍衛主權、維護漁權，自105年5月起，我國漁船於專屬經濟海域內作業，均未受日方公務船扣押，顯示專案護漁已發揮成效。海巡署艦隊分署將續依政府「堅決主張擁有釣魚台列嶼主權」、「以和平理性方式解決」及「優先維護漁民權益」等政策，秉持「超前部署、預置兵力、彈性運用」原則，密切掌握台日海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整艦船艇部署，積極落實護漁勤務，有效捍衛我國主權及漁權。

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