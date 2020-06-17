海巡署駁斥護漁不力　「每天1到3艘」巡護台日重疊海域：2016年以來無船被扣

▲海巡署17日重申「漁民在那海巡艦就在那」強調護漁維護主權決心。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

針對有媒體質疑「台灣政府不派海巡艦強力護漁，希望海巡署派遣艦隊在釣魚台海域堅定維護主權、漁權」。海巡署17日傍晚說明，依「政府護漁標準作業程序」相關規定，海巡艦每日均保持1~3艘巡防艦在台日重疊海域執勤，並拜訪各地漁會掌握漁船作業分規劃護漁勤務，強調：漁民在那裡、海巡艦船就在那裡！

▲海巡署17日重申「漁民在那海巡艦就在那」強調護漁維護主權決心。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署拿出數據顯示：從2016年5月迄今，海署強化護漁作為，統計台日重疊海域巡護勤務計502航次、14,049人次；比較從2016年6月年5月與前期相比，台灣漁船遭日本公務船「干擾」案件從40艘次減至10艘次。我國漁船遭日本公務船「扣押」案件從18艘次減至0艘次。

▲海巡署17日重申「漁民在那海巡艦就在那」強調護漁維護主權決心。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署說，因「台日漁業協議」未就八重山以南水域達成作業共識，台灣漁民要求應於台日漁業委員會儘速協商解決問題，海巡署目前積極規劃相關護漁勤務；2020年海巡署在漁汛期間，最少均派1艘巡防艦艇於漁民作業水域執行常態性護漁任務。

海巡署表示，將堅持政府「堅決主張擁有釣魚台列嶼主權」、「以和平理性方式解決」及「優先維護漁民權益」等原則，加強捍衛我主權及漁權。

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