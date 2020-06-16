快訊／韓男小琉球潛水「陳屍12米深海域沙地」！同行台男失蹤

記者陳崑福／屏東報導

台灣巫姓遊客和韓國籍男遊客，兩人相偕屏東縣小琉球浮潛，其中韓籍遊客15日被發現陳屍12米海域沙地，台籍巫姓遊客不見蹤影，海巡人員報請檢察官驗屍，查明死因，並搜尋巫男下落。

▲巫姓國人與韓國籍遊客相約小琉球潛水，其中韓國籍遊客被發現死亡，巫男行蹤不明 。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署南部分署第五岸巡隊杉福安檢所於6月15日中午12時25分接獲潛客報案稱，在潛水結束欲返回岸上途中，於杉福漁港外左側約12米深處海域沙地，看見一名身穿黑色泳褲男子於海中呈現趴姿狀態，海巡人員獲報後，立即趕往現場處置，並協調屏東縣琉球鄉海域救難協會蘇理事長駕駛其船筏出港協尋，由救難人員潛入水中尋獲一具男性屍體，並將其打撈上岸後，送往屏東地區殯儀館待檢察官實施相驗。

海巡人員調查，在杉福漁港左側岸際發現2輛租用機車，循線找到當地車行並調閱監視器發現，14日下午1時29分租用人為台籍巫姓男子及1名韓籍男性遊客，他們兩人一同至車行租車欲前往附近海域潛水。

依外型特徵研判，尋獲遺體應為韓籍遊客，另一名台籍巫姓男子目前仍下落不明，海巡人員將與相關救難單位共同啟動協尋任務。

南部分署第五岸巡隊呼籲民眾前往海邊或是港口周邊從事活動時，應謹慎小心，民眾如於海上、港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡『118』服務專線，海巡署將全力提供服務。

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