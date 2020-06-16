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雲林六輕驚傳落海！苦搜4hrs...見「ㄑ型男屍」半裸趴臥　四肢全僵卡消波塊

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▲▼雲林六輕麥寮港西北堤消波塊浮屍。（圖／記者許凱彰翻攝）

▲雲林六輕麥寮港西北堤消波塊發現浮屍。（圖／記者許凱彰翻攝）

記者許凱彰／雲林報導

雲林六輕麥寮港外15日晚間驚傳落水意外，2名工作平台操作人員為要處理故障的怪手，試圖游越5公尺左右的距離到平台進行修繕，未料，因當晚海象不佳，又值漲潮期間，一名盧姓作業人員落海後隨即失聯，經通報後搜救在當晚11時左右於麥寮西北堤尋獲該男遺體。

▲▼雲林六輕麥寮港西北堤消波塊浮屍。（圖／記者許凱彰翻攝）

▲海巡獲報後馬上展開搜救。（圖／記者許凱彰翻攝）

海巡署第五（雲嘉）巡防區指揮部接獲「麥寮港外工作平台有人員不慎落海」的意外通報，在案發地旁約800公尺處的第四岸巡隊麥寮第一機動巡邏站、許厝寮安檢所火速前往協尋，並結合海巡最新UAV無人機區隊報艦隊分署第三海巡隊、第十三海巡隊、中部分署第三岸巡隊、內政部空勤總隊一同尋找該男下落。

▲▼雲林六輕麥寮港西北堤消波塊浮屍。（圖／記者許凱彰翻攝）

▲男子被找到時已明顯死亡。（圖／記者許凱彰翻攝）

據悉，本國籍50歲的盧姓作業人員欲同另名作業員至平台上處理怪手故障的問題，但由於海象不佳，當時又屬漲潮期間，盧男落水後便失聯。另名作業員在第一時間連繫許厝寮安檢所林姓副所長、消防隊，經搜救人員依潮汐與海象研判該男可能在麥寮港西北堤海域，為求效率，麥寮安檢所則負責麥寮港西南鐵橋附近的相關協尋。

晚間22時55分，在麥寮港西北堤消波塊處發現一具男性浮屍，面部朝下、同時4肢僵硬呈現ㄑ字型，經報案人確認後，確定為該落海的盧姓男子。

▲▼雲林六輕麥寮港西北堤消波塊浮屍。（圖／記者許凱彰翻攝）

▲▼當晚的海象不佳造成憾事。（圖／記者許凱彰翻攝）

▲▼雲林六輕麥寮港西北堤消波塊浮屍。（圖／記者許凱彰翻攝）

 
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