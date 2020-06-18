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紅色警戒！花蓮高溫39度　衛生局呼籲牢記預防熱傷害三要訣

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▲花蓮連日飆高温，發生民衆在屋頂施工中暑，陷入昏迷的熱傷害意外。（圖／民眾提供）

花蓮連日飆高溫，發生民衆在屋頂施工中暑，陷入昏迷的熱傷害意外。（圖／民眾提供）

記者王兆麟／花蓮報導

受到太平洋高壓影響，各地連日來皆是高溫炎熱的天氣，花蓮近日最高溫達39度達紅色警戒。17日中午在壽豐鄉才發生民衆在屋頂施工中暑陷入昏迷的熱傷害意外。衛生局提醒嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者及過重者是高危險群。提醒民眾牢記預防熱傷害三要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺」。

花蓮縣衛生局朱家祥局長提醒民眾認識熱傷害的徵兆，若尚未適應較熱的環境，切勿貿然從事過於吃力的身體活動，並於工作期間增加休息頻率，讓身體漸漸習慣熱環境。此外，要能辨識熱傷害發生症狀，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等，並注意自己身體狀況，以隨時採取因應措施。

▲花蓮連日飆高温，發生民衆在屋頂施工中暑，陷入昏迷的熱傷害意外。（圖／民眾提供）

花蓮縣衛生局提醒民眾牢記預防熱傷害的三要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺」。（圖／花蓮衞生局提供）
 
朱家祥進一步表示，待在室內也可能會中暑，勿以為無太陽直曬就無熱傷害可能。另在高溫環境下進行戶外活動，更應留意防護措施，避免熱傷害，面對高溫氣候一定要注意：
一、保持涼爽：
(1) 戶外活動時可撐傘或戴遮陽帽以避免陽光直接照射造成的不適感。
(2) 不論時間長短，絕不可將幼童單獨留在密閉、停泊的車內。
(3) 穿著輕便、淺色、寬鬆的衣服，並選擇透氣材質較佳的衣物。
(4) 儘可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方。
二、補充水分：
(1) 隨時補充水分，養成每天至少飲用2,000㏄白開水的好習慣。
(2) 戶外工作者或運動者應每小時補充2至4杯（1杯為240cc）白開水。
(3) 可多吃蔬果，蔬果中含有較多的水分及豐富維生素。
(4) 不可補充含酒精及大量糖份的飲料，以避免身體流失更多水分。
三、提高警覺：
(1) 隨時注意氣象局發布的天氣預報，選擇氣溫較低的時間安排戶外活動。
(2) 檢查居家及工作場所空調相關設備，是否正常運作。
(3) 嬰幼童及長者應避免於上午10點至下午2點外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處，並做好防曬措施。
(4) 戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自身及同事的身體狀況，適時休息並補充水分。
 
花蓮縣衛生局呼籲民眾，天氣炎熱，請隨時注意室內外溫度及氣象局發布的天氣預報，儘量避免早上10點至下午2點間從事戶外活動，或將活動安排在早晨或傍晚的時間。針對老年族群及心血管疾病患者更應留意氣溫動態，做好自我防護，如有出現不適情形應儘速離開高溫環境或前往就醫，大家共同做好夏日熱傷害預防，才能有個健康安全的夏天。

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