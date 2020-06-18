台南府會攜手祈福為龍舟開光點睛　黃偉哲敬天謝地祈求賽事圓滿成功

▲台南市政府18日遵循古禮，在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，由台南市長黃偉哲等人點睛祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2020台南市國際龍舟錦標賽6月23日至25日，在台南運河舉辦，市府18日遵循古禮在安平開台天后宮舉行龍舟開光點睛儀式，由市長黃偉哲擔任主祭官，議長郭信良以及議員林美燕、盧崑福、周麗津、沈震東、呂維胤和李啟維等人擔任陪祭官，一同向媽祖祈福為龍舟點睛，虔心祈求今年的龍舟比賽活動順利圓滿成功。





台南市長黃偉哲表示，受到新冠肺炎疫情的影響，台南是今年少數維持舉辦龍舟賽的城市，也是因為全國民眾齊心防疫才能讓疫情日趨穩定，使得這場年度龍舟賽事得以持續進行，這不僅是安平地方上的一大盛事，具有古禮民俗、歷史文化以及宗教意義的台南龍舟賽，在大家開始防疫新生活之際，期能吸引遊客前來旅遊觀賽，欣賞古都深厚的人文底蘊，並促進消費，振興地方觀光活動效益。



黃偉哲說，藉著今天為龍舟開光點睛的儀式，懷抱著敬天謝地的虔誠心意，向媽祖與眾神表達感謝，保佑台灣遠離新冠肺炎的疫情，意義非常重大，他也特別感謝出席與會的郭信良議長和議員們的支持，讓台南的龍舟賽可以堅持傳統文化舉辦，展現台南維護民俗的決心，一同讓後疫情時期的台南逐步恢復往日榮光。





教育局表示，原因應新冠肺炎疫情僅限制75隊可報名參賽，但因本次龍舟競賽報名踴躍，為回饋各界熱情參與，採彈性放寬各隊限額，最終總計99隊報名參加，其中大型公開男子組36隊，將爭取最高獎金30萬元。



台南市體育處表示，比賽期間除了規劃攤商展售及文化展演活動，並連續3天辦理臉書粉絲頁留言抽獎活動，期能藉此機會吸睛，促進觀光經濟；其中最大獎將抽出4名香格里拉台南遠東國際大飯店、台南大員皇冠假日酒店、台南晶英酒店及台糖長榮酒店等4間五星級飯店住宿券，以及各式好禮共計72名獎項，更多相關訊息請密切注意台南市國際龍舟錦標賽臉書社群。





為響應防疫新生活運動，「2020台南市國際龍舟錦標賽」活動會場除了規劃各式展售攤位豐富又好玩，此外，活動期間執行之相關防疫措施，例如進入管制範圍將實施實名（聯）制，進場人員須配合登錄姓名及連絡電話，請所有參與人員務必配合以利落實防疫作為。

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