台南也可追日環食！錯過再等200年　黃偉哲推薦台南旅遊景點觀測一次滿足

▲ 台南也可追日環食！黃偉哲推薦台南旅遊景點，觀測可一次滿足。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

俗稱「上帝金戒指」的天文奇景「日環食」，將在6月21日再現台灣，也將是本世紀最後1次日環食觀賞機會，錯過就要再等195年！

在環食帶中心的區域才能觀賞到完整的日環食，台南市北部部分行政區域就在範圍內，雖然可觀賞的時間不長，市長黃偉哲也特別推薦範圍內的景點，邀請民眾來台南觀賞奇景兼旅遊一次滿足。

請繼續往下閱讀...





觀旅局郭貞慧局長表示，台南市後壁區全區、白河區全區，以及部分新營區、東山區均為環食帶橫跨地區，可見太陽處即可見日環食奇景。如果要寓教於樂，首推白河區竹門國小（南瀛天文館協助辦理）當日的觀測活動，現場安排天文講座、天文遊戲闖關體驗，提供專業觀測工具，預計有30秒的日環食奇景，而白河關子嶺風景區碧雲寺、蓮花公園及周邊蓮花公路、後壁小南海風景區、新營天鵝湖及南瀛綠都心、東山仙湖農場、東山服務區及175咖啡公路各景觀餐廳都是可觀賞到日環食的熱門景點，現正值白河蓮花季蓮花盛開、阿勃勒盛開及後壁稻米採收的季節，非常適合來趟悠閒寫意的農村小鎮旅行。



台南其它行政地區雖然沒辦法欣賞到日環食奇景，但均可見「偏食」奇景，食甚時刻可見太陽又細又彎的樣貌，南瀛天文館也將在日晷廣場同步辦理日偏食觀測活動，食分高達0.983日偏食可觀測，現場也有日食主題講座及網路直播，屆時也會免費提供日食專用觀測眼鏡，讓來館參觀的民眾使用。





南瀛天文館資訊視聽組特別提醒民眾，觀看日食務必使用專業的太陽觀測眼鏡（非一般太陽眼鏡），且持續時間最長不可超過30秒，並請搭配教學活動在教師指導下使用，台灣高鐵人文攝影師吳漾也提醒喜歡攝影的民眾，拍攝日環食務必加裝專業減光鏡，避免因日光高光下產生高溫造成器材受損。做好準備後，歡迎到台南共赴這世紀最後一次的日環食之旅吧！更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上南瀛天文館、台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

弱酸性呵護敏感肌、泡沫細緻減少拉扯肌膚