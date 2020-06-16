　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南也可追日環食！錯過再等200年　黃偉哲推薦台南旅遊景點觀測一次滿足

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 台南也可追日環食！黃偉哲推薦台南旅遊景點，觀測可一次滿足。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲ 台南也可追日環食！黃偉哲推薦台南旅遊景點，觀測可一次滿足。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

俗稱「上帝金戒指」的天文奇景「日環食」，將在6月21日再現台灣，也將是本世紀最後1次日環食觀賞機會，錯過就要再等195年！

在環食帶中心的區域才能觀賞到完整的日環食，台南市北部部分行政區域就在範圍內，雖然可觀賞的時間不長，市長黃偉哲也特別推薦範圍內的景點，邀請民眾來台南觀賞奇景兼旅遊一次滿足。

請繼續往下閱讀...

▲ 台南也可追日環食！黃偉哲推薦台南旅遊景點，觀測可一次滿足。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局郭貞慧局長表示，台南市後壁區全區、白河區全區，以及部分新營區、東山區均為環食帶橫跨地區，可見太陽處即可見日環食奇景。如果要寓教於樂，首推白河區竹門國小（南瀛天文館協助辦理）當日的觀測活動，現場安排天文講座、天文遊戲闖關體驗，提供專業觀測工具，預計有30秒的日環食奇景，而白河關子嶺風景區碧雲寺、蓮花公園及周邊蓮花公路、後壁小南海風景區、新營天鵝湖及南瀛綠都心、東山仙湖農場、東山服務區及175咖啡公路各景觀餐廳都是可觀賞到日環食的熱門景點，現正值白河蓮花季蓮花盛開、阿勃勒盛開及後壁稻米採收的季節，非常適合來趟悠閒寫意的農村小鎮旅行。

▲ 台南也可追日環食！黃偉哲推薦台南旅遊景點，觀測可一次滿足。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南其它行政地區雖然沒辦法欣賞到日環食奇景，但均可見「偏食」奇景，食甚時刻可見太陽又細又彎的樣貌，南瀛天文館也將在日晷廣場同步辦理日偏食觀測活動，食分高達0.983日偏食可觀測，現場也有日食主題講座及網路直播，屆時也會免費提供日食專用觀測眼鏡，讓來館參觀的民眾使用。

▲ 台南也可追日環食！黃偉哲推薦台南旅遊景點，觀測可一次滿足。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南瀛天文館資訊視聽組特別提醒民眾，觀看日食務必使用專業的太陽觀測眼鏡（非一般太陽眼鏡），且持續時間最長不可超過30秒，並請搭配教學活動在教師指導下使用，台灣高鐵人文攝影師吳漾也提醒喜歡攝影的民眾，拍攝日環食務必加裝專業減光鏡，避免因日光高光下產生高溫造成器材受損。做好準備後，歡迎到台南共赴這世紀最後一次的日環食之旅吧！更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上南瀛天文館、台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

弱酸性呵護敏感肌、泡沫細緻減少拉扯肌膚

ET快訊
橋下「漂浮屍」！他運動靠近嚇傻　妻女見屍崩潰：早上才出門
王令麟揪吳宗憲、Sandy赴花蓮親手做「愛的早餐」　嗨翻偏鄉
快訊／大樂透1.06億頭獎　台中大里一注獨得！
快訊／史上首位女性！蔡英文任命「蕭美琴出任我國駐美代表」
快訊／美股道瓊開盤「激漲800點」！　5月零售銷售增長太狂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【多益時事通】高雄「代理市長」上任，英文怎麼說？

砸錢裝潢信義區租屋…女子秒被房東趕走：要都更了　下秒漲價轉租

台南也可追日環食！錯過再等200年　黃偉哲推薦台南旅遊景點觀測一次滿足

台灣豬可以出國了！ 陳吉仲臉書885字讚農業升級「揚眉吐氣」

大甲媽遶境第5天再訪西螺　foodpanda外送員設置補給站超吸睛 

Philip Barlow以散景為畫　勾繪失焦鏡頭下的斑斕瞬間

明年小年夜放假！　教育部決議高中以下217開學「218 正式上課」

星空下「螢火蟲電影院」免費看！12場超強片單、4場文化體驗活動公布

天氣濕又熱！財政部公布「第五代除濕機」勸敗：可以退稅哦

Game On電玩遊戲展　給喜歡《怪奇物語》與80年代美學的你

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

蘿莉塔爆曖昧無尊「爸媽都在問」　還原「視訊沒穿下半身經過」

吃零食、追劇、被老師靜音樣樣來 遠距教學的各種行為...網：太寫實

大嘴鯨無預警活吞錦鯉驚悚瞬間　張嘴咬頭畫面曝光：秒變大肚魚

一年內痛失夫、兒讓她看透生死！　9旬嬤賣肉粽扛家計：賺夠吃就好

竹南科學園區騎士撞對向左轉車　噴飛20公尺空中轉圈3秒墜地亡

【多益時事通】高雄「代理市長」上任，英文怎麼說？

砸錢裝潢信義區租屋…女子秒被房東趕走：要都更了　下秒漲價轉租

台南也可追日環食！錯過再等200年　黃偉哲推薦台南旅遊景點觀測一次滿足

台灣豬可以出國了！ 陳吉仲臉書885字讚農業升級「揚眉吐氣」

大甲媽遶境第5天再訪西螺　foodpanda外送員設置補給站超吸睛 

Philip Barlow以散景為畫　勾繪失焦鏡頭下的斑斕瞬間

明年小年夜放假！　教育部決議高中以下217開學「218 正式上課」

星空下「螢火蟲電影院」免費看！12場超強片單、4場文化體驗活動公布

天氣濕又熱！財政部公布「第五代除濕機」勸敗：可以退稅哦

Game On電玩遊戲展　給喜歡《怪奇物語》與80年代美學的你

陳偉殷收到台灣芒果　憶起兒時暑假果園打工

怪奇比莉PO「港人對抗催淚彈經驗」惹毛陸網！　緊急刪文滅火

【多益時事通】高雄「代理市長」上任，英文怎麼說？

金與正發狠炸兩韓聯辦！　館長認證「全世界最兇的女人」

中職／擺脫腳傷低潮開轟3安　王威晨開心撂英文

難怪瘦不了！基礎代謝率變低的5大原因　熬夜、不吃早餐都NG

網友湧入砲轟「歧視黑人」！　反骨男孩IG開嗆：假裝見義勇為的人滿多

中印軍人邊界徒手亂鬥皆有傷亡　印度上校軍官被石頭砸死

優化貼圖介面！LINE推出10.10.0大更新　IOS用戶再等等

下體爆癢！驚見「6腳噁蟲」吸血鑽動　醫揭治療4招：30%會出現其他性病

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

獨／花300買露點畢業紀念冊！女同學怒了

民宿砸車再翻轉！鄰居13點力挺老闆

台中「299吃到飽」強勢回歸！　驚見高單價食材

地鐵列車驚見「無體女腿」　照片真相曝光

日本人搜照片失望：這麼肥　吳夢夢高EQ回文

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

釣魚請女友全家吃！結果是「非食用魚」有毒

兒子3度被申報死亡！網全炸了：我也被亂報

床戰指數高！「性慾難滿足」星座女Top4揭曉

宗教團體「野放」螃蟹！繩子不拆變「放死」

不用做家事！婚後「人懶卻命好」生肖女Top3　她超級會撒嬌

更多熱門

相關新聞

台南市國際龍舟錦標賽將在台南運河登場

台南市國際龍舟錦標賽將在台南運河登場

2020台南市國際龍舟錦標賽6月23日至25在台南運河登場！因應新冠肺炎疫情國內解封，市長黃偉哲指示規劃實施4大防疫配套措施配套上路，屆時全國民眾，看到的不只是賽事的進行，也將會看到台南的防疫水準。

74人搶標台南千萬別墅　幸運兒加價360萬入手...比一拍底價還貴

74人搶標台南千萬別墅　幸運兒加價360萬入手...比一拍底價還貴

台南逆孫持榔頭殺死外婆等3人逃死理由曝光

台南逆孫持榔頭殺死外婆等3人逃死理由曝光

黑衣人夜闖台南86東西向快速道車主急閃

黑衣人夜闖台南86東西向快速道車主急閃

到台東看「上帝的金戒指」奇景

到台東看「上帝的金戒指」奇景

關鍵字：

台南日環食黃偉哲旅遊景點觀測

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

22歲馬尾妹遭當性奴12小時　台北男強拉搭捷運囚家中

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

快訊／失聯10天找到了！屏安醫院副院長虛弱躺河床

內湖路邊「6000萬神獸超跑」現蹤！墨鏡車主身份曝

人妻摩鐵破門抓姦！驚見老公穿網襪短裙「激戰20人」

工程師買春來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

30年主僕情生變　柯文哲蔡壁如關係降溫

台東縣蘭嶼高中學生疑心臟病發送醫急救不治

巡山員撿屍路殺青竹絲　一靠近爆笑

即／開城傳巨響　北韓爆破兩韓聯辦

「冷氣2個月沒關」電費786　網驚：非變頻

更多

最夯影音

更多
生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調

生前畫面曝！非裔男酒駕配合調查　「今天我女兒生日」警上銬瞬間變調
黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

黃鴻升「我沒羅志祥電話」　嚴肅收笑容：不打擾是最後的溫柔

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

咖啡廳實戰開車上路　髒話飆罵擋路的..路人偷看笑瘋

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

前車打左轉往右靠！害重機急煞 「翻180度慘摔」警：前車無肇責

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

超圈粉！宇宙玩極難任務救整隊　「搖呼拉圈+穩定乒乓球」超過1分鐘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面