　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黑琵保育區旁建渡假村　藍營議員痛批國際笑話要求黃偉哲喊卡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑川著印有黑面琵鷺覓食和展翅飛翔的白色T恤，聯手進行民進黨中央政府和財團綁架黑面琵鷺的悲歌質詢。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠（左一）、李中岑川著印有黑面琵鷺覓食和展翅飛翔的白色T恤，聯手進行民進黨中央政府和財團綁架黑面琵鷺的悲歌質詢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台江國家公園是黑面琵鷺的家，台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑18日在總質詢聯手痛批民進黨中央，無視台江國家公園曾得國際保育成就獎，硬是通過離生態保護區只有50公尺，開發面積達6.36公頃的逸水度假村環評案，讓財團綁架黑面琵鷺成了國際笑話。

3位議員說，外傳前朝台南市府還計畫量身打造長達7公里的汙水下水系統圖利財團，議員要求黃偉哲市長公開告訴台南鄉親、國際鳥盟，要選擇高級渡假村，還是保護黑面琵鷺？黃偉哲說，不能否決每個中央環評案。

蔡育輝、蔡淑惠、李中岑川著印有黑面琵鷺覓食和展翅飛翔的白色T恤，聯手進行民進黨中央政府和財團綁架黑面琵鷺的悲歌質詢。李中岑指出，黑面琵鷺是國際保育鳥類，在全世界目前有將近4864隻，在台灣有2785隻，在中國有1034隻，在日本有544隻，在台南有1839隻，2009年成立台江國家公園，主要目的就是保護黑面琵鷺，為研究保育鳥類，四周更劃設多個鳥兒保護區，台江國家公園行政中心也蓋在遠遠的兩公里之外，一切一切的努力都是為了避免遊客干擾黑琵生態環境，結果民進黨中央為何同意讓逸水度假村，能緊鄰台江國家公園只有50公尺的距離興建，其中38公尺還是原有的隔離區，可笑的是，台江國家公園希望99號公車路線能從白鷺灣延伸到台江國家公園，台南市政府都打回票，現在居然要同意逸水度假村開發案，預定今年2020年10月動工。

李中岑秀出環評專案小組召集人李培芬曾說法：『逸水度假村緊鄰四草國家重要濕地、四草野生動物保護區、台江國家公園的生態保護區，四草尤其是以台灣為二以黑面琵鷺為保育重點的國家及重要濕地，不過，開發單位應國家公園要求退縮12米，邊陲問題已經釐清。』

李培芬當時還說：『小組審查時，委員擔心該地區平坦，卻有高出的建築物，可能導致鳥擊，加上對黑面琵鷺的影響不明，因此希望透過生態監測取得答案，最後修正通過。』， 所以逸水度假村環評案在2020年6月11日通過。李中岑怒批，既然逸水度假村環評專案小組有諸多質疑，希望透過生態監測取得答案，為何會通過環評？如果第一次環評免強通過，為何不做第二次環評？

蔡淑惠指出，為了保護黑面琵鷺，時任台南市長的賴清德在2011年簽署台江保育宣言，2013年台江國家公園還獲得『國際保育成就獎』，這是真正的台灣之光，國際保育成就獎是全球最大且最重要的鳥類保育組織『國際鳥盟』，從121各會員國中選出所頒發的獎項，這是國際鳥盟對台江國家公園持續推動營造黑面琵鷺友善棲地，積極尋求生態環境、侯鳥、漁民及產業等保育策略的肯定。

蔡淑惠表示，既然如此重視黑面琵鷺保育，為何民進黨中央還要同意緊鄰保護區的逸水度假村計畫的環評案，未來如何處理地下汙水問題，據了解，水利局有兩個計畫，一個是地下水管往北拉，需要花費1億6千萬元拉7公里到安南水資源中心，另一個是往南拉到安平水資源處理中心，可是安平區的量已滿無法處理，水利局會不會為逸水度假村量身訂作汙水處理設施，直接將水處理管線拉到逸水度假村前，若做真這麼做，將檢舉台南市政府圖利財團。

蔡育輝指出，開發逸水台江渡假村的富立建設，是1家神通廣大的財團，能在賴清德市長時代，低價標得土地鐵路東移照顧住宅，鐵路東移專案照顧住宅對外招標：遠雄投標5.75億比較高未得標，富利建設5.27億卻得標，台南市政府總是特別照顧富立建設得標？關心鐵路東移陳情人士所質疑的，本『照顧住宅』的暴利達到了29億元？富立建設政商關係良好，台南市政府免費提供公66之1公頃土地給富立建設蓋台南願景館，現在進度如何？願景館來能要嗎？

蔡育輝強調，民進黨中央通過逸水度假村環評案，2020年4月21日中央召開逸水度假村環評專案時，台南市觀旅局和環保局都派員列席，卻無人為保育黑面琵鷺發聲，現在只要台南市政府目的主管機關觀光旅遊局點頭，就可開發，黃偉哲市長上任時曾面對龍崎掩埋場開發爭議，當時也拿出魄力否決，現在面對民進黨中央和財團要綁架國際保育鳥類黑面琵鷺，黃市長是否能拿出同樣魄力否決逸水台江開發案，保護黑面琵鷺？黃偉哲和陳時中最佳業配2人組更應出動護黑琵。

蔡育輝、蔡淑惠、李中岑要求黃偉哲明白告訴台南鄉親和國際鳥盟，是要選擇高級渡假村，還是保護黑面琵鷺？請黃市長歷史留名不要做綁架黑面琵鷺的幫兇。 黃偉哲市長說，不能否決每個中央環評案，會審慎評估每項計畫，不會圖利財團。

・下殺2.7折・歐式風情不用出國・隨手拍都是美照

ET快訊
又是孟加拉境外移入！　與染疫夫妻「同班機」返台
LIVE／新增1例境外移入　疫情變化指揮中心最新說明
快訊／共軍殲10、殲11戰機連三天闖入台灣空域　我軍警告驅離
高雄17歲少女與大叔上摩鐵　仰躺床上死亡
快訊／新北等6縣市養蝦場染「十足目虹彩病毒」！　農委會：蝦全
到銀行辦事！她情急一頭撞上玻璃門　腹部遭刺穿身亡
快訊／新增1例境外移入！　指揮中心1500臨時記者會
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中梧棲港男想不開　海巡員勸阻無效！他轉身跳海獲救

疫情大解封！　帶著萌星人「毛」起來玩台南

台南府會攜手祈福為龍舟開光點睛　黃偉哲敬天謝地祈求賽事圓滿成功

黑琵保育區旁建渡假村　藍營議員痛批國際笑話要求黃偉哲喊卡

桃園草漯市地重劃區揚塵惹民怨　違反空污法環保局罰款

台南防疫不鬆懈　工地持續備戰「天狗熱」

台南市社會局愛心實物銀行　攜手欣得實業 3250顆愛心粽贈弱勢

新北36座區里「公園遊戲場」　親子首選宛如自家後花園人氣旺

新北「公共自行車系統」即將嶄新登場　交通局長鍾鳴時：服務無縫接軌

新北25里榮獲「優質治安社區」　侯友宜表揚親頒認證標章

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

小甜甜急求書偉幫她　難為情：手指頭伸進去弄一弄就好

Selina露營豪華新帳篷曝光　外型超像神殿...內部超溫馨！！

台中梧棲港男想不開　海巡員勸阻無效！他轉身跳海獲救

疫情大解封！　帶著萌星人「毛」起來玩台南

台南府會攜手祈福為龍舟開光點睛　黃偉哲敬天謝地祈求賽事圓滿成功

黑琵保育區旁建渡假村　藍營議員痛批國際笑話要求黃偉哲喊卡

桃園草漯市地重劃區揚塵惹民怨　違反空污法環保局罰款

台南防疫不鬆懈　工地持續備戰「天狗熱」

台南市社會局愛心實物銀行　攜手欣得實業 3250顆愛心粽贈弱勢

新北36座區里「公園遊戲場」　親子首選宛如自家後花園人氣旺

新北「公共自行車系統」即將嶄新登場　交通局長鍾鳴時：服務無縫接軌

新北25里榮獲「優質治安社區」　侯友宜表揚親頒認證標章

台中梧棲港男想不開　海巡員勸阻無效！他轉身跳海獲救

日本前法相寵妻無極限！砸2400萬行賄100人讓她當議員　政壇夫妻檔遭逮

波頓新書內容曝！川普竟想送金正恩「火箭人」專輯　狂言：芬蘭是俄國的

「十足目虹彩病毒」入侵全台16養蝦場　源頭從哪來？農委會這樣說

鄧鴻源／轉型正義是鬥爭？校友對台大轉型正義的看法

因應民怨！蘇花改東澳段20日起調整　高低速限70公里、50公里

曾叫過他的車...高雄17歲少女與白牌車司機上摩鐵！隔天離奇亡　現場疑點重重

內政部提修法：罷免案領銜人及被罷免人都可收政治獻金！

檢警掃黑大執法！逮犯罪組織首腦　自稱「雲林鄭太吉」遭羈押禁見

李佳穎大方認愛「圈外男友」想結婚了！幸福肥7公斤「騙鬼鬼懷孕」

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

大埔藥房遭強拆！屋主輕生　房子回來了

2倍灌水說3倍張世賢說數學是不是有問題？

野貓擾人清夢張世賢學貓叫質詢如何捕捉

民宿砸車車主女兒再出面　撂狠話要告

新北公共自行車系統嶄新登場

彰縣農地重劃　66筆方正土地標售

市地重劃施工「黃沙暴」　民眾陳情市長還給生活品質

高雄大停水12小時！55萬戶範圍表

勞動部3萬元青年就業獎勵上路！

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

戀童男玷污女童17次　連倒垃圾時間也要

台南市社會局愛心實物銀行愛心粽贈弱勢

舞獅頭首次戴上口罩　象徵台灣勇敢抗疫

市地重劃區工地揚塵惹民怨　違反空污法環保局罰款

更多熱門

相關新聞

野貓擾人清夢張世賢學貓叫質詢如何捕捉

野貓擾人清夢張世賢學貓叫質詢如何捕捉

台南市議員張世賢，17日在市議會總質詢中指出，台南市流浪貓狗問題該如何有效解決，張世賢說野貓很多，夜晚會擾人清夢，引起民眾抗議，並現場學起公貓、母貓叫擾聲，並質詢市府如何有效處理，黃偉哲市長見狀，回稱用公貓叫聲誘捕，也是一種選項，逗得張世賢笑稱，這也是可以！

黃偉哲深夜貼文推10家台南肉燥飯

黃偉哲深夜貼文推10家台南肉燥飯

台南也可追日環食！

台南也可追日環食！

小黃公車新線綠28開進台南左鎮山區

小黃公車新線綠28開進台南左鎮山區

「羅馬競技生死鬥」黃偉哲參戰　牛蒡劍+文旦頭盔

「羅馬競技生死鬥」黃偉哲參戰　牛蒡劍+文旦頭盔

關鍵字：

黑琵保育區渡假村黃偉哲喊卡

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

去燒肉吃到飽怎回本？　他曝三個重點：吃到經理發抖

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

連千毅出席辯論庭 遭律師責罵為弱智

迷昏返台閨蜜！女大生LINE男友來性侵　幫戴套在旁拍攝

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

「鬼峮戀」小鬼首發聲…釣出楊丞琳！

路邊「2000萬法拉利458」大咖車主是他！

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

爬山驚見七星劍插地板！網看完毛炸

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面