黑琵保育區旁建渡假村　藍營議員痛批國際笑話要求黃偉哲喊卡

▲台南市議員蔡育輝、蔡淑惠（左一）、李中岑川著印有黑面琵鷺覓食和展翅飛翔的白色T恤，聯手進行民進黨中央政府和財團綁架黑面琵鷺的悲歌質詢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台江國家公園是黑面琵鷺的家，台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑18日在總質詢聯手痛批民進黨中央，無視台江國家公園曾得國際保育成就獎，硬是通過離生態保護區只有50公尺，開發面積達6.36公頃的逸水度假村環評案，讓財團綁架黑面琵鷺成了國際笑話。

3位議員說，外傳前朝台南市府還計畫量身打造長達7公里的汙水下水系統圖利財團，議員要求黃偉哲市長公開告訴台南鄉親、國際鳥盟，要選擇高級渡假村，還是保護黑面琵鷺？黃偉哲說，不能否決每個中央環評案。

蔡育輝、蔡淑惠、李中岑川著印有黑面琵鷺覓食和展翅飛翔的白色T恤，聯手進行民進黨中央政府和財團綁架黑面琵鷺的悲歌質詢。李中岑指出，黑面琵鷺是國際保育鳥類，在全世界目前有將近4864隻，在台灣有2785隻，在中國有1034隻，在日本有544隻，在台南有1839隻，2009年成立台江國家公園，主要目的就是保護黑面琵鷺，為研究保育鳥類，四周更劃設多個鳥兒保護區，台江國家公園行政中心也蓋在遠遠的兩公里之外，一切一切的努力都是為了避免遊客干擾黑琵生態環境，結果民進黨中央為何同意讓逸水度假村，能緊鄰台江國家公園只有50公尺的距離興建，其中38公尺還是原有的隔離區，可笑的是，台江國家公園希望99號公車路線能從白鷺灣延伸到台江國家公園，台南市政府都打回票，現在居然要同意逸水度假村開發案，預定今年2020年10月動工。

李中岑秀出環評專案小組召集人李培芬曾說法：『逸水度假村緊鄰四草國家重要濕地、四草野生動物保護區、台江國家公園的生態保護區，四草尤其是以台灣為二以黑面琵鷺為保育重點的國家及重要濕地，不過，開發單位應國家公園要求退縮12米，邊陲問題已經釐清。』

李培芬當時還說：『小組審查時，委員擔心該地區平坦，卻有高出的建築物，可能導致鳥擊，加上對黑面琵鷺的影響不明，因此希望透過生態監測取得答案，最後修正通過。』， 所以逸水度假村環評案在2020年6月11日通過。李中岑怒批，既然逸水度假村環評專案小組有諸多質疑，希望透過生態監測取得答案，為何會通過環評？如果第一次環評免強通過，為何不做第二次環評？

蔡淑惠指出，為了保護黑面琵鷺，時任台南市長的賴清德在2011年簽署台江保育宣言，2013年台江國家公園還獲得『國際保育成就獎』，這是真正的台灣之光，國際保育成就獎是全球最大且最重要的鳥類保育組織『國際鳥盟』，從121各會員國中選出所頒發的獎項，這是國際鳥盟對台江國家公園持續推動營造黑面琵鷺友善棲地，積極尋求生態環境、侯鳥、漁民及產業等保育策略的肯定。

蔡淑惠表示，既然如此重視黑面琵鷺保育，為何民進黨中央還要同意緊鄰保護區的逸水度假村計畫的環評案，未來如何處理地下汙水問題，據了解，水利局有兩個計畫，一個是地下水管往北拉，需要花費1億6千萬元拉7公里到安南水資源中心，另一個是往南拉到安平水資源處理中心，可是安平區的量已滿無法處理，水利局會不會為逸水度假村量身訂作汙水處理設施，直接將水處理管線拉到逸水度假村前，若做真這麼做，將檢舉台南市政府圖利財團。

蔡育輝指出，開發逸水台江渡假村的富立建設，是1家神通廣大的財團，能在賴清德市長時代，低價標得土地鐵路東移照顧住宅，鐵路東移專案照顧住宅對外招標：遠雄投標5.75億比較高未得標，富利建設5.27億卻得標，台南市政府總是特別照顧富立建設得標？關心鐵路東移陳情人士所質疑的，本『照顧住宅』的暴利達到了29億元？富立建設政商關係良好，台南市政府免費提供公66之1公頃土地給富立建設蓋台南願景館，現在進度如何？願景館來能要嗎？



蔡育輝強調，民進黨中央通過逸水度假村環評案，2020年4月21日中央召開逸水度假村環評專案時，台南市觀旅局和環保局都派員列席，卻無人為保育黑面琵鷺發聲，現在只要台南市政府目的主管機關觀光旅遊局點頭，就可開發，黃偉哲市長上任時曾面對龍崎掩埋場開發爭議，當時也拿出魄力否決，現在面對民進黨中央和財團要綁架國際保育鳥類黑面琵鷺，黃市長是否能拿出同樣魄力否決逸水台江開發案，保護黑面琵鷺？黃偉哲和陳時中最佳業配2人組更應出動護黑琵。



蔡育輝、蔡淑惠、李中岑要求黃偉哲明白告訴台南鄉親和國際鳥盟，是要選擇高級渡假村，還是保護黑面琵鷺？請黃市長歷史留名不要做綁架黑面琵鷺的幫兇。 黃偉哲市長說，不能否決每個中央環評案，會審慎評估每項計畫，不會圖利財團。

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